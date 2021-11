India vs New Zealand T20, 1st Match Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जयुपर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium, Jaipur) में 17 नवंबर को पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ तीन मुकाबलों की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 से लीड बना ली है. भारत ने इस मैच के साथ टी20 विश्व कप-2021 में न्यूजीलैंड के हाथों मिली करारी हार का बदला भी लिया है. अब शृंखला के अगले मैच 19 और 21 नवंबर को खेले जाने हैं.Also Read - IND vs NZ T20, 1st Match: गेंदबाजी के दौरान Mohammed Siraj चोटिल, हाथों पर पट्टी बांधकर पूरा किया ओवर

मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट खोकर 164 रन बनाए. तीसरी गेंद पर टीम को डेरिल मिचेल (0) के रूप में झटका लगा. इसके बाद मार्क चैपमन ने मार्टिन गप्टिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 109 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया था, लेकिन 14वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने चैपमन और ग्लेन फ्लिप्स (0) का विकेट लेकर भारत की मैच में वापसी करा दी.

चैपमन 50 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुए. यह उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक रहा. इसके बाद मार्टिन गप्टिल ने टिम सेफर्ट के सात 40 रन की साझेदारी की. गप्टिल ने 42 बॉल में 7 बाउंड्री की मदद से सर्वाधिक 70 रन बनाए.

पारी के 19.1 ओवर में मोहम्मद सिराज चोटिल हो गए, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी जारी रखी और ओवर की पांचवीं बॉल पर रचिन रवींद्र (7) को बोल्ड किया. टीम इंडिया की ओर से भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए, जबकि दीपक चाहर और मोहम्मद सिराज को 1-1 सफलता हाथ लगी.

टारगेट का पीछा करते हुए केएल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा ने 5.1 ओवर में पहले विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की. राहुल 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद कप्तान ने मोर्चा संभाला. यहां रोहित शर्मा ने सूर्यकुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 रन जोड़कर जीत की उम्मीद जगा दी. रोहित शर्मा ने 36 बॉल में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 48 रन जुटाए.

16.4 ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने सूर्यकुमार यादव को क्लीन बोल्ड किया. सूर्यकुमार यादव 62 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद भारत ने 18.6 ओवर में श्रेयस अय्यर (5) का विकेट गंवा दिया. यहां से टीम इंडिया को 6 गेंदों में 10 रन की दरकार थी. डेरिल मिचेल ने अंतिम ओवर की पहली डिलीवरी वाइड फेंकी, जिसके बाद वेंकटेश अय्यर ने चौके के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय रन बनाया, लेकिन दूसरी गेंद पर कैच आउट हो गए.

आखिरकार रिषभ पंत ने 19.4 ओवर में चौका जड़कर भारत को जीत दिला दी. न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट चटकाए, जबकि टिम साउदी, मिचेल सेंटनर और डेरिल मिचेल को 1-1 विकेट मिले.