India vs New Zealand T20, 1st Match Live Cricket Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जयुपर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium, Jaipur) में T20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है. 17 नवंबर को खेले जा रहे पहले मुकाबले में टॉस हारकर न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरेगी. टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के हाथों में है, जबकि टिम साउदी (Tim Southee) न्यूजीलैंड टीम की अगुवाई कर रहे हैं. भारत की ओर से वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला है.Also Read - IND vs NZ T20, 1st Match: आईपीएल में खेले महज 10 मैच, Venkatesh Iyer को मिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 18 टी20 मैच खेले जा चुके हैं, जिमसें भारत ने 6 मैच अपने नाम किए. 2 मैच टाई रहे हैं, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम किया. न्यूजीलैंड का पलड़ा टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया पर भारी रहा है. इस टीम ने 9 टी20 मुकाबलों में जीत हासिल की है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 सितंबर 2012 को टी20 मुकाबला रद्द हुआ था. Also Read - ICC T20 Rankings: KL Rahul को लगातार 3 अर्धशतक जड़ने के बावजूद नुकसान, वार्नर-मार्श की बड़ी छलांग

टी20 विश्व कप में हार का कड़वा घूंट पीने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम रोहित शर्मा की कप्तानी और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की निगरानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज (Ind vs NZ T20 Series) में नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करेगी. द्रविड़ और रोहित की जोड़ी के पास अगले टी20 विश्व कप से पहले सबसे छोटे प्रारूप में मजबूत टीम तैयार करने के लिए केवल 11 महीने का समय होगा. इस बीच उन्हें टीम में आवश्यक बदलाव और सुधार करने होंगे. Also Read - IND vs NZ T20, 2nd Match: आखिरकार सरकार ने दी इजाजत, दर्शकों से पूरा भरा होगा क्रिकेट स्टेडियम

India vs New Zealand Playing XI:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड: मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, टिम साउथी (कप्तान), टॉड एश्ले, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट.