India vs New Zealand, T20 World Cup 2021: न्यूजीलैंड ने भारत को टूर्नामेंट के 28वें मैच में 8 विकेट से करारी मात दी. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने अंकतालिका में प्वाइंट्स हासिल कर लिए हैं, जबकि दूसरा मैच खेलने के बावजूद टीम इंडिया की झोली अब भी खाली है. यह टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की लगातार तीसरी हार रही. भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप में पहला मैच 16 सितंबर 2007 को खेले गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 10 रन से जीत दर्ज की. इसके बाद साल 2016 में न्यूजीलैंड ने 47 रन से मैच अपने नाम किया था.Also Read - IND vs NZ, T20 World Cup 2021: Rohit Sharma ने जड़ा जबरदस्त छक्का, खुशी से झूम उठी फैन

भारतीय टीम 2003 के बाद से आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है. इस दौरान भारत-न्यूजीलैंड के बीच 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें पांच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए, जबकि एक ग्रुप स्टेज मैच वनडे विश्व कप 2019 में बारिश के चलते रद्द हो गया था. Also Read - T20 World Cup 2021: Shakib Al Hasan वर्ल्ड कप से बाहर, बांग्लादेश को झटका

टीम इंडिया ने 7 साल बाद विराट कोहली की कप्तानी में न्यूजीलैंड पर टी20 मैच में जीत दर्ज की थी. इस मुकाबले से पहले विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 मैचों में 6 जीत दिलाई थी. ऐसे में भारतीय फैंस को यकीन था कि विराट कोहली ही टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच जिताने वाले कप्तान बनेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका. Also Read - असगर अफगान का बड़ा खुलासा- पाकिस्तान की हार से आहत होकर किया संन्यास लेने का फैसला

साल 2007 और 2016 में टी20 विश्व कप मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में भारत की कमान थी, लेकिन वह इस टीम के खिलाफ भारत को जीत नहीं दिला सके. विराट कोहली बतौर कप्तान अंतिम टी20 विश्व कप खेल रहे हैं. ऐसे में कोहली के पास इतिहास रचने का ‘गोल्डन चांस’ था, लेकिन वह इससे चूक गए.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच 17 टी20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत को 6, जबकि न्यूजीलैंड को 9 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है. दो मुकाबले टाई तक पहुंचे, जहां टीम इंडिया ने जीत दर्ज की.