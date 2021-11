India vs New Zealand, 3rd T20I: भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens, Kolkata) स्टेडियम में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 185 रन का विशाल टारगेट दिया है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 31 बॉल में 56 रन बनाए. इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 5 चौकों के अलावा 3 छक्के भी जड़े, जिसके साथ उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया. रोहित शर्मा टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 150 छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं. रोहित शर्मा ने ये कारनामा 111वीं पारी में किया. रोहित इस फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे ऊपर मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) का नाम शुमार है.Also Read - IND vs NZ T20, 3rd Match: Rohit Sharma ने Virat Kohli को पछाड़ा, T20I में सर्वाधिक 50+ जड़ने वाले बल्लेबाज

क्रिस गेल तीसरे पायदान पर मौजूद हैं, जिन्होंने 75 पारियों में 124 सिक्स जड़े हैं, जबकि इयोन मोर्गन 119 छक्के लगातार चौथे और आरोन फिंच 113 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

T20I में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज-

162* – मार्टिन गप्टिल (108 पारियां)

150 – रोहित शर्मा (111 पारियां)

124 – क्रिस गेल (75 पारियां)

119 – इयोन मोर्गन (105 पारियां)

113 – आरोन फिंच (83 पारियां)

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में लगातार तीसरा टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. बतौर सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित ने ईशान किशन के साथ पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 69 रन की साझेदारी की.

किशन 21 बॉल में 6 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव बगैर खाता खोते पवेलियन लौट गए, जबकि रिषभ पंत महज 4 रन ही जुटा सके.

भारतीय टीम ने 103 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे. यहां से श्रेयस अय्यर ने 25, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 20 रन की पारी खेली. अंतिम ओवर में दीपक चाहर (21 नाबाद) ने तेजतर्रार पारी खेलते हुए 19 रन जुटाए, जिसकी मदद से भारत ने 184/7 का स्कोर खड़ा किया. विपक्षी टीम की ओर से मिचेल सेंटनर ने 3, जबकि ट्रेंट बोल्ट, एडम मिल्ने, लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढी ने 1-1 शिकार किया.