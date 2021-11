India vs New Zealand T20I: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 17 नवंबर से तीन टी20 मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है. पहला मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium, Jaipur) में खेला जाना है. शृंखला के शेष मुकाबले 19 और 21 नवंबर को आयोजित होंगे. न्यूजीलैंड की टीम दुबई से टी20 विश्व कप का फाइनल खेलकर भारत आई है. ऐसे में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) ने टी20 शृंखला से अपना नाम वापस ले लिया है. केन विलियम्सन टीम इंडिया के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज पर फोकस करना चाहते हैं.Also Read - IND vs NZ: हम यहां क्रिकेट खेलने आए हैं... वायु प्रदूषण को लेकर केएल राहुल का बयान

न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने यहां जारी विज्ञप्ति में बताया कि तेज गेंदबाज टिम साउदी सीमित ओवरों की श्रृंखला में टीम की अगुवाई करेंगे. एनजेडसी ने कहा, ''बुधवार की शाम को टी20 श्रृंखला के पहले मैच तथा उसके बाद शुक्रवार और रविवार की रात को होने वाले मैचों को देखते हुए फैसला लिया गया है कि विलियम्सन टेस्ट विशेषज्ञों के साथ जुड़ेंगे जो कि जयपुर में ही अभ्यास कर रहे हैं.''

विज्ञप्ति में कहा गया है, ''टिम साउदी बुधवार को पहले टी20 मैच में टीम की अगुवाई करेंगे जबकि काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स और मिशेल सैंटनर दोनों शृंखलाओं के लिये उपलब्ध रहेंगे. ''

दायें पांव की पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव से परेशान रहे तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन की प्रगति अच्छी है और उनके टी20 शृंखला के लिए उपलब्ध रहने की संभावना है.

New Zealand Tour of India 2021 Full schedule:

पहला टी20 मैच, 17 नवंबर (सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर)

दूसरा टी20 मैच, 19 नवंबर (JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची)

तीसरा टी20 मैच, 21 नवंबर (ईडन गार्डंस, कोलकाता)

पहला टेस्ट, 25-29 नवंबर (ग्रीन पार्क, कानपुर)

दूसरा टेस्ट, 3-7 दिसंबर (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई)