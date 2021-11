India vs New Zealand Test, 1st Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park, Kanpur) में पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है. इस मुकाबले में टीम इंडिया की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के हाथों में है. रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. कप्तान ने मैच से पूर्व घोषणा कर दी थी कि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा. टॉस से पहले इस बल्लेबाज को टेस्ट कैप सौंपी गई. श्रेयस अय्यर के लिए यह एक यादगार पल था. इस दौरान खुद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने अय्यर को कैप थमाई, जिसके साथ यह बल्लेबाज भारत के लिए 303वां टेस्ट क्रिकेटर बन गया.Also Read - IND vs NZ Test, 1st Match: Shreyas Iyer का टेस्ट डेब्यू, जानिए किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरी टीम इंडिया

अय्यर के लिए यह इमोशनल पल था. उन्होंने कैप को अपने हाथ में लिया और उसे चूम लिया. इसके बाद साथी खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है.

🎥 A moment to cherish for @ShreyasIyer15 as he receives his #TeamIndia Test cap from Sunil Gavaskar – one of the best to have ever graced the game. 👏 👏#INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/kPwVKNOkfu

— BCCI (@BCCI) November 25, 2021