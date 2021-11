India vs New Zealand Test: विकेटकीपर-बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (Devon Conway) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 विश्व कप के फाइनल से बाहर होने के बाद अब भारत दौरे से भी बाहर हैं. न्यूजीलैंड ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. डेवोन कॉन्वे के स्थान पर डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनाया गया है. आबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में डेवोन कॉन्वे ने 38 गेंदों में 46 रन पर स्टंप होने के बाद उनके बल्ले पर जोर से मुक्का मारा था, जिसके परिणामस्वरूप उनके दाहिने हाथ की पांचवीं उंगली में चोट लगी थी. डेवोन कॉन्वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 विश्व कप-2021 के फाइनल मुकाबले में भी नहीं खेल रहे हैं.Also Read - T20 World Cup 2021, NZ vs AUS Final: प्लेइंग इलेवन में Devon Conway की जगह लेगा यह खिलाड़ी, कप्तान Kane Williamson ने कर दिया साफ

डेरिल मिचेल के प्रदर्शन पर एक नजर: डेरिल मिचेल 5 टेस्ट पारियों में अब तक 232 रन बना चुके हैं. मिचेल ने इस फॉर्मेट में 1 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा है. टेस्ट में कॉन्वे के बल्ले से 22 चौके और 3 छक्के निकले हैं, जबकि उन्होंने बतौर विकेटकीपर 4 कैच लपके हैं. Also Read - T20 World Cup 2021, NZ vs AUS Final: 5 महीनों में दूसरी बार चैंपियन बनने की आस लेकर उतरेगा न्यूजीलैंड, 'उपलब्धि' पर कप्तान Kane Williamson का फोकस

New Zealand Tour of India 2021 Full Schedule: Also Read - NZ vs AUS Final, T20 World Cup 2021: विश्व कप फाइनल में 6 साल पहले भिड़ चुकी न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया, इस बार कीवी टीम बदलेगी इतिहास?

पहला टी20 मैच, 17 नवंबर (सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर)

दूसरा टी20 मैच, 19 नवंबर (JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची)

तीसरा टी20 मैच, 21 नवंबर (ईडन गार्डंस, कोलकाता)

पहला टेस्ट, 25-29 नवंबर (ग्रीन पार्क, कानपुर)

दूसरा टेस्ट, 3-7 दिसंबर (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई)

New Zealand Test Squad: केन विलियम्सन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, हेनरी निकोल्स, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, विल सोमरविले, टिम साउदी, रॉस टेलर, विल यंग, नील वैगनर.

India 1st Test Squad: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा (उपकप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएस भारत (विकेटकीपर),रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, इशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.