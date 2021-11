IND vs NZ Dream 11 Prediction: IND vs NZ 1st Test Dream11 Team Tips for Today Match: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park, Kanpur) में पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होगी. टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. वहीं न्यूजीलैंड टेस्ट शृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ अपनी लाज बचाने की कोशिश करेगा. केन विलियम्सन (Kane Williamson) टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन कीवी टीम को एक बार फिर टेस्ट में इस दिग्गज कप्तान का साथ मिलेगा.Also Read - ICC T20 Rankings: कप्‍तानी छोड़ने के बाद Virat Kohli टॉप-10 से भी हुए बाहर

भारत-न्यूजीलैंड के बीच अब तक 60 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने इस टीम के खिलाफ 21 टेस्ट जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. 26 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

IND vs NZ Probable Playing XI:

India Probable Playing XI: केएल राहुल, शुभमन गिल/मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव.

New Zealand Probable Playing XI: टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, केन विलियम्सन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, टॉम लैथम (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, मिच सेंटनर, काइल जैमीसन, नील वैगनर, टिम साउदी.

IND vs NZ Dream11 Team Prediction

विकेटकीपर: रिद्धिमान साह

बल्लेबाज: चेतेश्वर पुजारा, टॉम लैथम, केन विलियम्सन (उप कप्तान), मयंक अग्रवाल

ऑलराउंडर: मिशेल सेंटनर, रविचंद्रन अश्विन (कप्तान), रवींद्र जडेजा

गेंदबाज: इशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, टिम साउथी

IND vs NZ Test Squads:

भारत: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा (उपकप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएस भारत (विकेटकीपर),रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, इशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड: केन विलियम्सन (कप्तान), हैनरी निकल्स, रॉस टेलर, रचिन रविंद्र, विल यंग, मिचेल सेंटनर, विलियम्स सोमरविले, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमिसन, एजाज पटेल, टिम साउदी, नील वैगनर.