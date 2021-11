IND vs NZ Test: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच खेला गया कानुपर टेस्‍ट ड्रॉ पर खत्‍म हुआ. भारत महज एक विकेट से जीत से महरूम रह गया. खराब रौशनी के चलते मैच को जल्‍दी खत्‍म करने का निर्णय लेना पड़ा. टीम के हाथ से सिफली इस जीत से पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) खासे नाराज हैं. उनका मानना है कि अगर इस टेस्‍ट में विराट कोहली (Virat Kohli) खेल रहे होते तो नतीजा कुछ ओर ही होता. भारत को मैच के पांचवे दिन पहले सेशन के दौरान एक भी विकेट नहीं मिला. दूसरे और तीसरे सेशन के दौरान रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की फिरकी के जाल में फंसकर न्‍यूजीलैंड ने आठ विकेट गंवा दिए. हालांकि इसके बावजूद केन विलियसमन की टीम मैच बचाने में सफल रही.Also Read - India vs New Zealand- खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ कोशिश की, इससे कुछ अलग नहीं कर सकते थे: Ajinkya Rahane

IND vs NZ Test: स्‍टार स्‍पोर्ट्स के शो में इरफान पठान ने अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्‍तानी पर सवाल उठाए. उन्‍होंने कहा, "कल भारत आक्रामक क्रिकेट खेलकर जल्‍दी पारी घोषित कर सकता था. अगर इस मैच में विराट कोहली होते तो नतीजा कुछ और हो सकता था. अगर विराट कोहली (Virat Kohli) होते तो निश्चित तौर पर भारत कल जल्‍द पारी घोषित कर न्‍यूजीलैंड को बल्‍लेबाजी के लिए बुलाता."

डेब्‍यूटेंट श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ने के चलते प्‍लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया. दूसरी पारी के दौरान भारत ने महज 51 रन पर ही अपने पांच विकेट गंवा दिए थे. यहां से अय्यर ने रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) के साथ मिलकर दो अर्धशतकीय साझेदारियां बनाई. साहा ने भी अर्धशतक जड़ा. इरफान पठान का (Irfan Pathan) मानना है कि चौथे दिन का खेल खत्‍म होने से पहले भारत को तेजी से रन बनाने चाहिए थे और अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) को कम से कम आधा सेशन कीवी टीम को बल्‍लेबाजी का मौका देना चाहिए था.