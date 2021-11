India vs New Zealand, 1st Test Match Day 1 Highlights: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park, Kanpur) में पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भारत ने पहले दिन की समाप्ति तक 4 विकेट गंवाकर 258 रन बना लिए हैं. आज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिले, जिसमें उन्होंने अपनी चमक बिखेरी है. दिन खत्म होने तक श्रेयस अय्यर 9 बाउंड्री की मदद से 75, जबकि रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) 50 रन बना चुके हैं.Also Read - IND vs NZ: गजब संयोग! एक ही मैच में खेल रहे 2 'रविंद्र', जर्सी नंबर भी '8'

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही. महज 21 के योग पर सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल पवेलियन लौट गए. अग्रवाल ने 13 रन टीम के खाते में जोड़े. उनके बाद शुभमन गिल ने चेतेश्वर पुजारा के साथ अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की.

भारत को 82 रन पर गिल के रूप में झटका लगा. गिल ने 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाकर. इसके बाद चेतेश्वर पुजारा (26) भी चलते बने. अजिंक्य रहाणे से फैंस को खासा उम्मीद थी, लेकिन कप्तान रहाणे भी 35 रन से ज्यादा नहीं जुटा सके.

टीम इंडिया ने 145 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे. यहां से श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला. इस जोड़ी ने दिन की समाप्ति तक 113 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को संकट से निकाल दिया. विपक्षी टीम की ओर से काइल जैमीसन 3, जबकि टिम साउदी 1 शिकार कर चुके हैं.

बता दें कि टीम इंडिया ने टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की थी. ऐसे में भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. पहले मुकाबले में टीम इंडिया की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में हैं. इस मुकाबले से पहले रहाणे ने साफ कर दिया था कि विराट कोहली की जगह पहले टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर उतरे हैं, जो इस खिलाड़ी का टेस्ट डेब्यू है.