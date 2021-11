India vs New Zealand Test, 1st Match Live Cricket Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park, Kanpur) में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. टीम इंडिया ने टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की थी. ऐसे में भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. पहले मुकाबले में टीम इंडिया की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में हैं. इस मुकाबले से पहले रहाणे ने साफ कर दिया था कि विराट कोहली की जगह पहले टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर उतरेंगे, जो इस खिलाड़ी का टेस्ट डेब्यू है. टीम तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी है.Also Read - IND vs NZ Test- भारत को उसके घर में सिर्फ Kane Williamson दे सकते हैं चुनौती: Irfan Pathan

दोनों टीमों के बीच अब तक 60 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 21 टेस्ट जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. 26 मुकाबले ड्रॉ रहे. ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ने 22 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उसे 7 में जीत, जबकि 3 में हारर मिली. 12 मैच ड्रॉ रहे. टीम इंडिया को आखिरी बार साल 1983 में वेस्टइंडीज के हाथों इस स्टेडियम में हार झेलनी पड़ी थी. भारत यहां जीत की हैट्रिक लगा चुका है. उसने साल 2008 में साउथ अफ्रीका, 2009 में श्रीलंका, जबकि साल 2016 में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी.

IND vs NZ 1st Test Playing XI:

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम, विल यंग, ​​केन विलियम्सन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, टिम साउथी, एजाज पटेल, काइल जैमीसन, विलियम सोमरविले.

भारत: शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, उमेश यादव.