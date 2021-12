Ravichandran Ashwin Gifted Team India Test Jersey to Ajaz Patel After Mumbai Test: भारत की टीम ने भले ही मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में मेहमानों पर 372 रन से बड़ी जीत दर्ज की हो लेकिन इसके बावजूद भी ये मैच मुबई में जन्‍मे न्‍यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल की शानदार गेंदबाजी के लिए जाना जाएगा. पटेल ने पहली पारी के दौरान भारत के सभी 10 विकेट चटका दिए. वो ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. मैन ऑफ द सीरीज चुने गए रविचंद्रन अश्विन ने मुकाबले के बाद एजाज पटेल से मुलाकात की और उन्‍हें टीम इंडिया की जर्सी भेंट की. खासबात ये है कि इस जर्सी पर भारतीय टीम के सभी क्रिकेटर्स के साइन हैं.Also Read - ICC Test Rankings: भारत फिर बना टेस्‍ट क्रिकेट का बादशाह, दूसरे स्‍थान पर खिसकी कीवी टीम

महज आठ साल की उम्र में एजाज पटेल अपने परिवार के साथ मुंबई से न्‍यूजीलैंड चले गए थे. उन्‍होंने वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी की और क्रिकेट को करियर के रूप में चुना. भारत के खिलाफ मुंबई में जब उन्‍हें खेलने का मौका मिला तो उन्‍होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो इस मैच में अनिल कुंबल के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. उन्‍होंने पहली पारी में 10 विकेट निकालने के अलावा दूसरी पारी के दौरान चार विकेट चटके. इस मैच में उन्‍होंने कुल 14 विकेट चटकाए. Also Read - WTC 2021-23 Points Table: सर्वाधिक मैच जीतकर भी तीसरे स्‍थान पर ही है भारत, इस वजह से श्रीलंका-पाक आगे

