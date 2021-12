Team India Register Biggest Ever Victory in Test Cricket in Terms of Largest Margin: मुंबई में खेले गए टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत की टीम ने न्‍यूजीलैंड पर 372 रन से एतिहासिक जीत दर्ज की. यह जीत कई मायनों में बेहद बड़ी है क्‍योंकि रनों के लिहाज से भारत ने आज तक टेस्‍ट क्रिकेट में किसी टीम को 372 रनों के बड़े अंतर से नहीं हराया है. टेस्‍ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत की बात की जाए तो इससे पहले टीम इंडिया ने साल 2007 में दिल्‍ली में हुए मुकाबले के दौरान 337 रनों से मात दी थी. 2016 में भारत ने इंदौर टेस्‍ट में न्‍यूजीलैंड को 321 रनों से भी मात दी है.Also Read - मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं रविचंद्रन अश्विन: संजय बांगड़

मुंबई का किला फतह करने के साथ ही भारत ने टेस्‍ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया है. भारत की जीत के हीरो मयंक अग्रवाल और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी रहे. अग्रवाल ने पहली पारी में 150 रन ठोकने के बाद दूसरी पारी में 62 रन बनाए. वहीं, अश्विन ने दोनों पारियों के दौरान ही चार-चार विकेट निकाल कीवी बल्‍लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. न्‍यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने पहली पारी के दौरान भारत के सभी 10 विकेट अपने नाम कर इतिहास जरूर रच दिया था लेकिन इसके बावजूद कमजोर बल्‍लेबाजी के चलते उनकी टीम को शिकस्‍त झेलनी पड़ी. Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: 167 रन पर ढेर हुई न्यूजीलैंड, भारत ने 372 रन से जीता मुंबई टेस्ट

तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक कीवियों ने पांच विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए थे. चौथे दिन कल के स्‍कोर में महज 37 रन जोड़ने के बाद टॉम लेथम की पूरी टीम महज एक घंटे के खेल के दौरान ही ऑलआउट हो गई. डेरेल मिशेल ने 60 और हेनरी निकोल्‍स ने 44 रनों का योगदान दिया. Also Read - चयन समिति की बैठक में Virat को वनडे कप्‍तानी से हटाने पर हुई चर्चा, Rohit बन सकते हैं टेस्‍ट में उपकप्‍तान !