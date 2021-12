मुंबई में भारतीय टीम ने न्‍यूजीलैंड (IND vs NZ Test) को चारो खाने चित कर दिया. मेहमान टीम को वापसी का कोई मौका नहीं मिला. यही वजह है (India vs New Zealand) कि इस हार से कीवी टीम के कार्यवाहक कप्‍तान टॉम लेथम (Tom Latham) खासे निराश हैं. उनका कहना है कि इस मुकाबले में कुछ भी उनकी टीम के पक्ष में नहीं गया. न्‍यूजीलैंड ने पहली पारी में 62 और दूसरी पारी में 167 रन बनाए. भारत को मैच में 367 रनों से बड़ी जीत मिली. रनों के अंतर के लिहाज से यह भारत की अबतक की सबसे बड़ी जीत है.Also Read - LPL 2021: श्रीलंका में पाक क्रिकेटर्स की अचानक क्‍यों बढ़ानी पड़ी सुरक्षा ? गुस्‍से में हैं श्रीलंका के फैन्‍स

केन विलियमसन (Kane Williamson) की गैरमौजूदगी में मुंबई टेस्‍ट मैच में न्‍यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लेथम कर रहे थे. उन्‍होंने कहा, ''यह क्रिकेट में उन पलों के बारे में है जहां कुछ भी आपके पक्ष में नहीं रहा. क्रिकेट में ऐसा होता है. हमने दुनिया भर में अलग-अलग समय पर टीमों के साथ ऐसा किया है. दुर्भाग्य से यह हमारा (बुरा) समय था और चीजें वैसी नहीं थी जैसी हम चाहते थे.''

टॉम लेथम (Tom Latham) ने कहा, ''रॉस टेलर की स्पष्ट योजना थी, वह गेंदबाजों को दबाव में लाना चाहते थे. उपमहाद्वीप की टीम के खिलाफ जब आप ऐसा करते है तो प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी बहुत जल्दी गेंद को नीचे रखने की कोशिश करते है. दुर्भाग्य से रॉस की योजना उतनी कारगर नहीं रही, लेकिन मुझे यकीन है वह इसी योजना के साथ मैदान में उतरे थे.''

टॉम लेथम (Tom Latham) ने भारतीय स्पिनरों की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘आप इन परिस्थितियों में उन्हें दबाव बनाने का मौका नहीं दे सकते हैं. वे शानदार हैं. वे काफी सटीक हैं और आपको रन बनाने का मौका नहीं देते हैं. हम उन पर थोड़ा और दबाव बनाना चाहते थे और बल्लेबाजों के आस-पास खड़े क्षेत्ररक्षकों को पीछे करना चाहते थे.’’

उन्होंने कहा कि पहली पारी में महज 62 रन पर आउट हो जाने के बाद टीम के लिए वापसी करना मुश्किल था. ‘‘ यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने टीम में सभी के साथ बात की. इसके बाद भी हम मैच में वापसी की कोशिश कर रहे थे. अगर आप इसमें से पहली पारी को निकाल लें, तो जाहिर तौर हमारे लिए एक अलग कहानी होगी.’’