भारत की टीम को कानपुर टेस्‍ट मैच में महज (IND vs NZ Test) एक विकेट से जीत से महरूम रहना पड़ा. आखिरी विकेट को भारतीय स्पिनर आउट नहीं कर पाए और खराब रौशनी के चलते मैच को बराबरी पर समाप्‍त कर दिया गया. अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) मैच में भारत को जीत नहीं दिला पाने के चलते फैन्‍स के निशाने पर हैं. उनका खुद का खराब फॉर्म भी चर्चा का विषय बना हुआ है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के शानदार प्रदर्शन के बाद रहाणे का मुंबई टेस्‍ट (IND vs NZ Mumbai Test) में खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा है. टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद टीम में वापसी कर रहे भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने रहाणे का बचाव किया है.

मुंबई टेस्‍ट से एक दिन पहले विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा, "मैंने मैच को देखा. मुझे लगता है कि हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे. हर किसी का चीजों को कहने व करने का अपना तरीका होता है . अगर मैं उस परिस्थिति में होता तो शायद ज्‍यादा बेहतर तरीके से इस सवाल का जवाब दे पाता लेकिन मैं वहां नहीं था. लिहाजा मुझे पता है कि टीम ने वो सब करने का प्रयास किया जो वो कर सकती थी. अजिंक्‍य रहाणे अक्‍सर अच्‍छे आइडिया लेकर आते हैं ताकि विरोधी टीम को दबाव में लाया जा सके. फिल्डिंग लगाने और गेंदबाजों को बदलने में उनका जवाब नहीं है. इसका सबसे अच्‍छा उदाहरण ऑस्‍ट्रेलिया में सामने भी आया था."

विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा, "कभी-कभी जब आप नतीजा अपने पक्ष में नहीं ला पाते हो तो विरोधी टीम को इसका श्रेय देना चाहिए. उन्‍होंने आखिरी विकेट के साथ 10-12 ओवर बल्‍लेबाजी की. टीम ने काफी अच्‍छा प्रयास किया. हमें असल परिस्थितियों को समझना होगा. ये सोचे बिना की टीम का लीडर कौन था, हमें अपनी उन गलतियों को सुधारना होगा जिसे हम ठीक कर सकते हैं."