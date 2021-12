भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच (IND vs NZ Test) दूसरा टेस्‍ट मैच शुक्रवार से मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेला जाएगा. मुख्‍य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) अभी भी इस बात को लेकर स्‍पष्‍ट नहीं हैं कि रेगुलर कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) की एंट्री के साथ वो कौन सा खिलाड़ी होगा जिसे बाहर किया जाएगा. पूर्व सलामी बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) की मानें तो न्‍याय तभी होगा जब अजिंक्‍य रहाणे के स्‍थान पर विराट को टीम में वापसी हो. कानपुर टेस्‍ट ड्रॉ पर खत्‍म हुआ है. ऐसे में टीम इंडिया अपनी होम कंडीशन में हो रही इस सीरीज को हर हाल में 1-0 से जीतना चाहेगी.Also Read - Ind vs NZ, 2nd Test Match: अपने मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव मैच, जानिए क्या है तरीका

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, “जिस तरह से भारत न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेला उसे देखते हुए हमें ईमानदारी बरतनी चाहिए. हमने दूसरी पारी के दौरान 51 रन पर ही पांच विकेट गंवा दिए थे. पहली पारी के दौरान हमारा स्‍कोर 145 रन पर चार विकेट था. लिहाजा हम सही प्रकार से बल्‍लेबाजी नहीं कर रहे हैं. जब आप अच्‍छी तरह से बल्‍लेबाजी नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसे खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए जो रन बना रहा है.” Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: वानखेड़े स्टेडियम में शानदार रहा भारत का रिकॉर्ड, मगर New Zealand को कमतर समझना खतरनाक!

“राहुल द्रविड़ से पूछा गया- अजिंक्‍य रहाणे या श्रेयस अय्यर. उनका जवाब था कि इसपर कुछ भी बोलना जल्‍दबाजी होगा” आकाश चापड़ा का मानना है कि अब समय आ गया है. “अगर आप न्‍याय की बात करें तो विराट के आने पर रहाणे को जाना चाहिए. अगर आप पांच बल्‍लेबाजों के साथ जाना चाहते हो तो श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए. इसी तरह बात बनेगी.” Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: कप्तान Virat Kohli करेंगे वापसी, आखिर किसे किया जाएगा दूसरे टेस्ट से ड्रॉप?

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने कहा, “एक कप्‍तान के जाने पर दूसरे कप्‍तान को मौका दिया जा सकता है या फिर मयंक अग्रवाल के स्‍थान पर विराट टीम में आएं. चेतेश्वर पुजारा से ओपनिंग कराई जा सकती है. हमें साउथ अफ्रीका का दौरा करना है जहां रहाणे की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में क्‍या परमोटेशन और कॉम्बिनेशन होगा यह देखने वाली बात होगी.”

आकाश चोपड़ा ने कहा, “वानखेड़े की पिच में हमें तीन स्पिनर्स के साथ खेलना चाहिए. यहां तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी. यहां अच्‍छी टर्न और बाउस भी मिलेगी. इस पिच पर हमें दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरना चाहिए. मोहम्‍मद सिराज को मौका मिले. इशांत शर्मा के स्‍थान पर हमें उमेश यादव को मौका देना चाहिए.”

आकाश चोपड़ा की प्‍लेइंग इलेवन

शुबमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्‍वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, उमेश यादव, मोहम्‍मद शमी.