मुंबई टेस्‍ट के (IND vs NZ, Test) दौरान अंपायर वीरेंद्र शर्मा (Varinder Sharma) उस वक्‍त फैन्‍स के निशाने पर आ गए जब भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) को एक ही मैच की दो पारियों के दौरान मिलती जुलती स्थिति के लिए उन्‍होंने अलग-अलग निर्णय दिए. पहली पारी के दौरान विराट को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट (LBW Out) दिया गया. गेंद बल्‍ले पर लगने के बाद पैड से टकराई थी. अंपायर द्वारा आउट दिए जोने के बाद विराट कोहली ने तीसरे अंपायर की मदद ली. हालांकि मामला काफी करीबी होने के चलते तीसरे अंपायर की भूमिका निभा रहे वीरेंद्र शर्मा ने ऑन फील्‍ड अंपायर के निर्णय को ही सही करार दिया.

मैच के तीसरे दिन इस बार भी विराट कोहली एजाज पटेल की गेंद पर स्‍टंप के सामने ही पाए गए. स बार भी गेंद पहले बल्‍ले पर लगने के बाद पैड पर लगी थी. ऑन फील्‍ड अंपायर ने विराट को आउट नहीं दिया तो विरोधी टीम ने इसपर रिव्‍यू ले लिया. वीरेंद्र शर्मा के लिए इस बार भी पहली पारी वाली ही स्थिति थी लेकिन उन्‍होंने इस बार विराट कोहली को इसका लाभ दिया.

