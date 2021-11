वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) ने कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) की तरफ से खेलते हुए सलामी बल्‍लेबाज के रूप में 10 मैचों में 370 रन बनाए. टीम इंडिया में न्‍यूजीलैंड दौरे (India vs New Zealand) के लिए कुल पांच सलामी बल्‍लेबाजों को चुना गया है. ऐसे में भारतीय टीम के पूर्व बल्‍लेबाज वीवीएस लक्ष्‍मण (VVS Laxman) अय्यर को मध्‍यक्रम की भूमिका में देखना चाहते हैं. लक्ष्‍मण का मानना है कि ऑलराउंडर के तौर पर वेंकटेश अय्यर भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की जगह ले सकते हैं.Also Read - IND vs NZ: Rohit Sharma को टेस्‍ट सीरीज से दिया जा सकता है आराम, अजिंक्‍य रहाणे संभालेंगे कमान

स्‍टार स्‍पोर्ट्स से बातचीत के दौरान वीवीएस लक्ष्‍मण ने कहा, "मैं चाहता हूं कि वेंकटेश अय्यर मध्‍यक्रम में खेलें. भारत ने अपने स्‍क्‍वाड में पांच सलामी बल्‍लेबाजों को चुना है. ईशान किशन, केएल राहुल, रोहित शर्मा आपके ओपनिंग में खेलने के मुख्‍य दावेदार है. अय्यर के टीम में खुद को फिट करना होगा. ओपनिंग में नहीं बल्कि मध्‍यक्रम में."

वीवीएस लक्ष्‍मण ने आगे कहा, "आप चाहते हैं कि वेंकटेश अय्यर पांचवें या छठै स्‍थान पर बल्‍लेबाजी करें और साथ में गेंदबाजी में भी हाथ बटाएं. वो टीम के लिए कुछ ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं तभी उनकी जगह टीम में फिट हो पाएगी. वो हार्दिक पांड्या के बैक-अप हो सकते हैं. आप वेंकटेश अय्यर को यूटिलिटी ऑलराउंडर के रूप में इस्‍तेमाल कर सकते हैं."

वीवीएस लक्ष्‍मण ने कहा, “चयनकर्ताओं ने उन क्रिकेटर्स को रिवार्ड दिया है जिन्‍होंने आईपीएल में अच्‍छा प्रदर्शन किया है. अगले साल होने वाले वर्ल्‍ड कप को देखते हुए ये सही अप्रोच है. मेरी नजर में ये बेहद शानदार स्‍क्‍वाड है. केवल बल्‍लेबाजी ही नहीं तेजी गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में भी सही खिलाड़ी चुने गए हैं. हर्षल पटेल डेथ ओवरों में अच्‍छी गेंदबाजी कराते हैं. आवेश खान अच्‍छे तेज गेंदबाज है.”