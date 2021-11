IND vs NZ Test: कानपुर टेस्‍ट में टीम को मुश्किल से निकालने में भारत के निचले बल्‍लेबाजी क्रम ने अहम भूमिका निभाई. महज 51 रन पर पांच विकेट गंवाने के बावजूद भारतीय टीम ने 234/7 पर पारी घोषित की. टीम इंडिया के बल्‍लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ (Vikram Rathore) का कहना है कि लंबे समय से भारत के निचले क्रम की बल्‍लेबाजी पर काम किया जा रहा है. आज इसका नतीजा मैच के दौरान नजर भी आ गया है. पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर भारत ने न्‍यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रनों का लक्ष्‍य दिया है.Also Read - क्‍या विराट कोहली की वापसी के बाद होगी अजिंक्‍या रहाणे की विदाई ? कोच विक्रम राठौड़ ने दिया ये जवाब

पहली पारी में शतक जड़ने वाले श्रेयस अय्यर ने दूसरी पारी में 65 रन ठोक दिए. उन्‍होंने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी की और साहा के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 64 रन जुटाए. उनके आउट के बाद, साहा और पटेल बीच 67 रनों की साझेदारी हुई.

IND vs NZ Test: विक्रम राठौड़ (Vikram Rathore) ने कहा, "मुझे लगता है कि यह हमारी ओर से किया गया एक प्रयास है. जब भी हम नेट्स पर होते हैं तो हम उन्हें (नीचे क्रम के बल्लेबाजों) को बहुत अधिक बल्लेबाजी कराने की कोशिश करते हैं. हम पिछले कुछ सालों से यही कर रहे हैं. अब वह रणनीति रंग ला रही है. वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं. अतीत में, अन्य टीमों ने इस हिस्से में हमारे खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन, अब यह देखकर अच्छा लग रहा है कि हम दूसरों के खिलाफ ऐसा करने में सफल हो रहे हैं."