टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) टी20 वर्ल्ड कप के बाद शुक्रवार को मुंबई टेस्ट से मैदान पर वापसी कर रहे थे. ब्रेक के बाद पिच पर लौटे कोहली से फैन्स को उम्दा बल्लेबाजी की उम्मीद थी. लेकिन उनकी पारी की शुरुआत में ही अंपायर के गलत फैसले ने विराट कोहली (Virat Kohli) और उनके फैन्स का दिल तोड़ दिया. विराट कोहली ने अपनी पारी की अभी चौथी गेंद ही खेली थी के एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने उनके खिलाफ अपील की और अंपायर अनिल चौधरी ने उन्हें आउट करार दे दिया.

विराट कोहली (Virat Kohli) जानते थे कि यह गेंद उनके बल्ले का अंदरुनी किनारा लेने के बाद पैड से टकराई है और वह आउट नहीं हैं. इसलिए उन्होंने तुरंत ही अंपायर के निर्णय पर DRS मांग लिया. अब टीवी अंपायर की बारी थी. लेकिन टीवी अंपायर वीरेंदर शर्मा (Virender Sharma) ने कई फ्रेम देखने के बावजूद इस पर गलती कर दी.



विराट कोहली आउट नहीं थे लेकिन वीरेंदर शर्मा ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिसके दम पर वह मैदानी अंपायर के फैसले को पलट पाएं. इसलिए विराट कोहली को आउट दिया जाता है.

even @VVSLaxman281 is saying that @imVkohli was not out. Now who are you going to believe in?A former successful🏏cricketer of Indian🇮🇳National Cricket Team or a useless🤬umpire who can't see a clear spike even after viewing from multiple angles&slow motions.#INDVSNZ #ViratKohli pic.twitter.com/d1NyLO0XGF — ansh sharma (@anshVK183) December 3, 2021

अंपायर की इस गलती पर इंटरनेट पर कई फैन्स भी रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि क्रिकेट के कई जानकार भी सवाल उठा रहे हैं. विराट के इस निर्णय पर पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर, आकाश चोपड़ा समेत कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है.

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने लिखा, ‘अस्पष्ट सबूत या उसकी कमी से डिसीजन की गुणवत्ता को छिपाना नहीं चाहिए.’

Inconclusive evidence shouldn’t mask the quality of the decision…or the lack of it. #IndvNZ — Aakash Chopra (@cricketaakash) December 3, 2021

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज वसीम जाफर ने लिखा, ‘मेरी राय में तो यह पहले बैट था. और मैं ‘स्पष्ट सबूत’ का हिस्सा भी जानता हूं. लेकिन मुझे लगता है कि यह ऐसा उदाहरण है कि यहां कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए था. लेकिन जैसा कहा जाता है कॉमन सेंस भी बहुत आम नहीं होती है. विराट कोहली के लिए दुख है.’

That was bat first in my opinion. And I understand the 'conclusive evidence' part. But I think this was an instance where common sense should have prevailed. But as they say common sense is not so common. Feel for Virat Kohli. #Unlucky #INDvNZ — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 3, 2021

विराट कोहली का LBW विवादित है. उनके लिए दुर्भाग्यशाली हैं अंपायर कॉल का निर्णय बरकरार है.

Kohli’s lbw was a contentious decision. Unfortunately for him, Umpire’s call stays — Cricketwallah (@cricketwallah) December 3, 2021

BCCI ने भी विराट के आउट होने का यह वीडियो लिंक पोस्ट कर लिखा, ‘विराट आउट हैं या नहीं? आप ही तय कर लीजिए.’

क्रिकेट एक्सपर्ट गौतम भिमानी ने लिखा, ‘थोड़ी चिंता की बात यह है कि तीसरे अंपायर इतना हड़बड़ाए हुए थे कि वह बिना बॉल ट्रेकिंग को चेक किए ही सीधे मैदानी अंपायर के पास चले गए.’