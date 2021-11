India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 17 नवंबर से टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है. दोनों टीमों के बीच तीन टी20 और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है. टेस्ट शृंखला 25 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच आयोजित होगी, जिसके पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. विराट कोहली (Virat Kohli) पहले मैच से बाहर हैं. उप कप्तान अजिंक्य रहाणे कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट में भारतीय टीम की अगुआई करेंगे.Also Read - NZ vs AUS, T20 World Cup 2021 Final: इस सीजन रचा जाएगा इतिहास, पहली बार होगा ऐसा

फैंस यह जानना चाहते हैं कि आखिर विराट कोहली टेस्ट टीम में कब वापस जुड़ेंगे. इसका जवाब बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दिया है. जय शाह ने साफ कर दिया है कि नियमित कप्तान विराट कोहली मुंबई में दूसरे टेस्ट में जिम्मेदारी संभालने के लिए लौट आएंगे. सचिव जय शाह ने कहा, ‘‘विराट कोहली दूसरे टेस्ट के लिये टीम से जुड़ जायेंगे और टीम की अगुआई करेंगे.’’ Also Read - न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टेस्ट स्क्वाड का ऐलान; कोहली पहले टेस्ट से बाहर, रोहित-पंत-बुमराह को आराम

नव नियुक्त टी20 कप्तान और नियमित सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, विकेटकीपर रिषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) के कार्यभार प्रबंधन नीति के अनुसार आराम दिया गया है. मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने ऑफ स्पिनर जयंत यादव के साथ टेस्ट टीम में वापसी की है. Also Read - चोट की वजह से टी20 विश्व कप के साथ भारत दौरे से बाहर हुए डेवोन कॉन्वे; नहीं होगा रिप्लेसमेंट का ऐलान

पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टेस्ट टीम इस प्रकार है: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा (उप कप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम: केन विलियमसन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, हेनरी निकोल्स, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, विल सोमरविले, टिम साउदी, रॉस टेलर, विल यंग, नील वैगनर.

New Zealand Tour of India 2021 Full schedule:

पहला टी20 मैच, 17 नवंबर (सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर)

दूसरा टी20 मैच, 19 नवंबर (JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची)

तीसरा टी20 मैच, 21 नवंबर (ईडन गार्डंस, कोलकाता)

पहला टेस्ट, 25-29 नवंबर (ग्रीन पार्क, कानपुर)

दूसरा टेस्ट, 3-7 दिसंबर (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई)