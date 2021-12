IND vs NZ Mumbai Test 2021- Ajaz Patel Took 10 Wicket Haul: भारत में मुंबई को क्रिकेट की नर्सरी यूं ही नहीं कहा जाता. यहां जन्म लेने वाले हर शख्स की रगों में क्रिकेट बहता है. ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड के लेफ्टआर्म स्पिनर एजाज यूनुस पेटल (Ajaz Yunus Patel) ने आज कर दिखाया है. मुंबई में जन्में एजाज पटेल अब न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं. उनका सपना था कि वह अपने होम ग्राउंड पर भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलें और यहां प्रदर्शन को यादगार बना दें. एजाज का यह सपना शनिवार को सच भी हो गया. अपने करियर का 11वां टेस्ट मैच खेल रहे एजाज पटेल मुंबई में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेलने उतरे और उन्होंने भारत के खिलाफ पहली ही पारी में सभी 10 विकेट लेकर कमाल कर दिया.Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: 10 विकेट लेकर Ajaz Patel ने मचाया तहलका, भारतीय टीम 325 रन पर ऑलआउट

एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज

एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने वाले वह दुनिया के तीसरे गेंदबाज हैं. उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जिम लेकर (10/53) ने यह कमाल किया था. फिर भारत के (Anil Kumble) अनिल कुंबले (74/10) ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर यह करिश्मा अपने नाम किया और अब 22 साल बाद न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी भारतीय मूल के अजाज पटेल (10/119) यह कारनामा अपने नाम किया.

Anil Kumble ने की जमकर तारीफ

22 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा करने वाले भारत के दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने एजाज पटेल को 10 विकेट क्लब में आने पर स्वागत किया है. उन्होंने टि्वटर पर लिखा, ‘क्लब में स्वागत है एजाज पटेल, परफैक्ट 10 शानदार गेंदबाजी! टेस्ट मैच के पहले और दूसरे दिन 10 विकेट निकालने में खास प्रयास.’

Welcome to the club #AjazPatel #Perfect10 Well bowled! A special effort to achieve it on Day1 & 2 of a test match. #INDvzNZ

— Anil Kumble (@anilkumble1074) December 4, 2021