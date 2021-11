Watch Video Virat Kohli Doing Exercise in Gym Before 2nd Test Against New Zealand: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज (India vs New Zealand) के पहले मैच में भले छुट्टियों पर हों. लेकिन भारत की रन मशीन विराट आराम के मूड में बिल्कुल नहीं हैं. उन्हें कीवी टीम के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में वापसी करनी है और कोहली इस मैच के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं. शनिवार की दोपहर उन्होंने अपने टि्वटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में कैप्टन कोहली कसरत करते दिख रहे हैं. विराट का यह वीडियो पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद इंटरनेट पर वायरल हो गया.Also Read - India vs New Zealand, 1st Test: अक्षर पटेल के 5-विकेट हॉल के सामने 296 पर ढेर हुई न्यूजीलैंड, भारत को 63 रनों की बढ़त

28 सेकंड के इस वीडियो में विराट अपनी जांघ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं. वीडियो शेयर करने के पहले दो घंटे में ही इस वीडियो को करीब 1.5 लाख लोग देख चुके हैं. इससे पहले विराट कोहली मुंबई के सीसीआई मैदान पर भी अभ्यास करने पहुंचे थे. इंटरनेट पर भारतीय कप्तान के ये वीडियो भी काफी पसंद किए गए थे.

"Ease is a greater threat to progress than hardship” – denzel Washington pic.twitter.com/QvYgfSSmO7 — Virat Kohli (@imVkohli) November 27, 2021



बता दें टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज और एक टेस्ट मैच से आराम मांगा था. विराट बीते 5 महीने से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं. इसलिए वह खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से राहत देने के लिए कुछ आराम करना चाहते थे.

टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया था. विराट के कप्तानी छोड़ने के बाद बीसीसीआई ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को कप्तानी सौंपी है. हालांकि विराट वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में कप्तानी जारी रखेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई वानखेड़े मैदान पर खेला जाएगा. सीरीज का पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने को है.

यहां अब तक भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अपनी पहली-पहली पारी खत्म कर चुकी हैं. भारत ने पहली पारी में 345 रन बनाए थे, जबकि कीवी टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद पहली पारी में 296 रन बनाकर सिमट गई. पहली पारी के आधार पर भारत को 49 रन की बढ़त हासिल हुई.