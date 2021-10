T20 World Cup 2021, India vs Pakistan, 16th Match, Super 12 Group 2: भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा. दोनों टीमें साल 2019 (वनडे वर्ल्ड कप) के बाद एक बार फिर विश्व कप में आमने-सामने होंगी. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप में अब तक 5 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान को एक बार भी जीत नसीब नहीं हुई. सभी फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) इसके सख्त खिलाफ नजर आए.Also Read - Live Score IND vs PAK T20, World Cup 2021: हाईवोल्टेज मैच आज, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार छठी जीत दर्ज करने उतरेगा भारत

बाबा रामदेव के मुताबिक भारत को पड़ोसी मुल्क के साथ यह मैच नहीं खेलना चाहिए. उन्हें इसे 'राष्ट्रधर्म' के खिलाफ बताया है. बाबा रामदेव ने साफ कहा कि पाकिस्तान हमारे देश में आंतक फैलाने की कोशिश में है.

नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों के साथ बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा, "पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने की कोशिश में लगा है. इसलिए आतंक और खेल एक साथ नहीं खेला जा सकता. मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में क्रिकेट मैच 'राष्ट्रधर्म' के खिलाफ है ना कि राष्ट्र हित में."

साल 2007 में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर जीती थी ट्रॉफी: विश्व कप-2007 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह खिताबी मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 5 रन से जीत दर्ज कर पहली टी20 ट्रॉफी अपने नाम की थी.

फाइनल मैच में भारत ने गौतम गंभीर की 75 रनों की पारी के बदौलत 1575 का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में पाकिस्तान की पारी अंतिम ओवर में 152 के स्कोर पर सिमट गई. मिस्बाह ने 43 रन की पारी खेली, लेकिन अंतिम ओवर में श्रीसंत को अपना कैच थमा बैठे.

बता दें कि भारत ने साल 2012 में पाकिस्तान पर एकतरफा जीत हासिल की थी जो 8 विकेट से मिली थी. वहीं साल 2014 में और 2016 में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट और 6 विकेट से शिकस्त दी थी.