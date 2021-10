IND vs PAK T20 World Cup 2021: दबई इंटरनेशन स्‍टेडियम में रविवार रात को पाकिस्‍तान की टीम ने भारत पर 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। यह जीत कई मायने में बड़ी है। पाकिस्‍तान आज से पहले तक कभी पाकिस्‍तान को टी20 विश्‍व कप में नहीं हरा पाया था। इस बड़ी जीत पर पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने टीम को कुछ अलग ही अंदाज में बधाई दी। 10 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान स्‍वयं प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक नहीं पाए.Also Read - Highlights IND vs PAK, T20 World Cup 2021: पाकिस्‍तान ने भारत को दी पहली बार टी20 विश्‍व कप में मात, 10 विकेट से हारा भारत

इमरान खान ने ट्विटर के माध्‍यम से पाकिस्‍तान की टीम को जीत की मुबारकबाद दी और साथ में एक तस्‍वीर भी शेयर की. इस पिक्‍चर में इमरान खान के अलावा विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी व अन्‍य मंत्री नजर आ रहे हैं.

Congratulations to the Pakistan Team & esp to Babar Azam who led from the front, as well as to the brilliant performances of Rizwan & Shaheen Afridi. The nation is proud of you all. pic.twitter.com/ygoOVTu37l

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 24, 2021