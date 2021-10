India vs Pakistan, T20 World Cup 2021:भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के खिलाफ 24 अक्टूबर को टी20 विश्व कप मैच खेला जाना है. दुबई में आयोजित होने जा रहे इस हाई वोल्टेज मैच का सभी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारत ने पाकिस्तान को टी20 विश्व कप के सभी 5 मुकाबलों में शिकस्त दी है. ऐसे में पड़ोसी मुल्क इस बार अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरेगा. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) भी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत को अब तक तरसे हैं. ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि इस बार उनके मुल्क को टीम इंडिया पर जीत के लिए क्या करना चाहिए. इस पर अख्तर ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - IND vs PAK, T20 World Cup 2021: दोनों मुल्क जीत चुके खिताब, जानिए कैसा रहा भारत-पाकिस्तान का विश्व कप में रिकॉर्ड?

स्पोर्ट्सकीड़ा के साथ खास बातचीत में शोएब अख्तर से जब पूछा गया कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए क्या तीन चीजें करनी होंगी? इस पर रावलपिंडी एक्सप्रेस ने मजाकिया अंदाज में कहा, "भारतीय टीम को नींद की गोलियां देनी पड़ेंगी. दूसरी चीज विराट कोहली को इंस्टाग्राम से रोकना पड़ेगा. तीसरा चीज, महेंद्र सिंह धोनी से कहें, आप ना खेलने आना. मैं आपको बता रहा हूं… इन फॉर्म बल्लेबाज अभी भी धोनी ही हैं… आप भज्जी से पूछ लेना."

जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ बातचीत दौरान शोएब अख्तर ने यह स्वीकार किया था कि भारत इस वर्ल्ड कप सबसे मजबूत टीमों में शुमार है, लेकिन साफ कहा था कि बड़े मैच हौसलों से जीते जाते हैं. ऐसे में खेल कभी भी बदल सकता है.

जी न्यूज़ की खास पेशकश ‘सबसे बड़ा मौका’ में शोएब अख्तर ने कहा था, ‘यह बड़ा ही ट्रिकी गेम है. पाकिस्तान भले ही अंडर रेटेड टीम है लेकिन वह अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी. यह सच है कि वर्ल्ड कप मैचों में इंडिया हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ता है और हमें यह बात माननी होगी कि टीम इंडिया इस समय बेहतर क्रिकेट खेल रही है.”