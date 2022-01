IND vs SA 1st ODI Team India Playing XI: साउथ अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया (IND vs SA) बुधवार से मेजबान देश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करने उतरेगी. इससे पहले भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, जिसमें उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. अब टीम इंडिया वनडे सीरीज जीतकर हिसाब चुकता करना चाहेगी. वनडे क्रिकेट में 2017 के बाद यह पहला मौका होगा, जब स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) कप्तान नहीं, बल्कि सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरेंगे. इस मैच से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग XI पर सभी की नजरें टिकी हैं.Also Read - India vs South Africa, 1st ODI (Preview): पहले वनडे में विराट कोहली और क्विटंन डी कॉक पर रहेंगी नजरें

विराट के बाद कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) चोट के चलते इस दौरे से बाहर हैं. ऐसे में नवनियुक्त उपकप्तान केएल राहुल (KL Rahul) टीम के कार्यवाहक कप्तान होंगे. पहला वनडे मैच में पार्ल में खेला जाएगा और इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग XI क्या होगी. Also Read - भारतीय गेंदबाजी अटैक के खिलाफ खेलना मेरे क्रिकेट करियर की सबसे बड़ी चुनौती थी: कीगन पीटरसन

पूर्व भारतीय टेस्ट ओपनिंग बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने पहले वनडे के लिए अपनी प्लेइंग XI सेट की है. जाफर को भरोसा है कि कप्तान केएल राहुल भी इन्हीं खिलाड़ियों को पहले वनडे मैच में मैदान पर उतारेंगे. Also Read - मैदान पर कभी कभी हो जाती है गर्मागर्मी; जसप्रीत बुमराह के साथ विवाद पर बोले मार्को जेनसन

My Indian team for first ODI: 1. KL (C)

2. Shikhar

3. Virat

4. S Iyer

5. Pant (WK)

6. Surya

7. Shardul

8. Ashwin

9. Bhuvi / Siraj

10. Chahal

11. Bumrah What's yours? #SAvIND — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 18, 2022

जाफर ने कप्तान केएल राहुल और शिखर धवन को ओपनिंग जोड़ी के रूप में जगह दी है इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली, 4. श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर रिषभ पंत को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज, 6 पर मैच फिनिशर के रूप में सूर्यकुमार यादव, जबकि 7 पर शार्दुल ठाकुर को बतौर ऑलराउंडर मौका दिया है.

जाफर ने यहां रविचंद्रन अश्विन को भी चुना है, जिन्हें लंबे अर्से बाद वनडे टीम में जगह मिली है. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार या मोहम्मद सिराज में से किसी एक को रखा है. 10 पर युजवेंद्र चहल और 11 पर जसप्रीत बुमराह को मौका दिया है.

यह है वसीम जाफर की भारत की प्लेइंग इलेवन:

केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार/मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान).