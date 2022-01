IND vs SA 1st ODI Match Report and Highlights: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 297 रन का लक्ष्य लेकर उतरी टीम इंडिया (IND vs SA) अच्छी स्थिति में पहुंचने के बावजूद 31 रन से यह मैच हार गई है. तीन मैचों की इस सीरीज में भारत 0-1 से पिछड़ गया है. साउथ अफ्रीका ने कप्तान (Temba Bavuma) टेंबा बवूमा (110) और (Rassie van der Dussen) रासी वेन डेर ड्यूसन (129*) के शानदार शतकों की बदौलत 50 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 296 रन बनाए थे. भारत के लिए (Shikhar Dhawan) शिखर धवन (79) और पूर्व कप्तान (Virat Kohli) विराट कोहली (51) ने बेहतरीन बल्लेबाजी की लेकिन केएल राहुल समेत टीम का मिडल ऑर्डर धराशाई हो गया और भारत को यहां हार का सामना करना पड़ा.Also Read - IND vs SA: Virat Kohli ने तोड़ा Sachin Tendulkar का रिकॉर्ड, विदेशों में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय

भारत को यहां साफतौर पर सीनियर बल्लेबाज और नवनियुक्त वनडे कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कमी महसूस हुई. कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल भी 12 रन बनाकर शुरुआत में ही आउट हो गए. इसके बाद शिखर धवन और विराट कोहली ने मैच पर भारत का दबदबा बना दिया और दोनों बल्लेबाज मनचाहे अंदाज में रन बटोर रहे थे. लेकिन जैसे ही शिखर धवन 79 के निजी स्कोर पर केशव महाराज की एक अतिरिक्त स्पिन लेती गेंद पर बोल्ड हुए तो इसके बाद विराट कोहली भी तबरेज शम्सी की एक गेंद पर गलती कर गए और बवूमा को आसान का कैच देकर आउट हो गए.

यहां से विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (16) और श्रेयस अय्यर के कंधों पर पारी संभालने का भार था लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने निराश किया और भारत की मुश्किलें बढ़ा दीं. इसके बाद अपना डेब्यू कर रहे वेंकटेश अय्यर भी 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए. ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने नंबर 8 पर आकर (50*) रन जरूर बनाए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भारत यह 31 रन से हार गया.

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही थी और उसने पहले 5 ओवर में ही अपना पहला विकेट गंवा दिया. इसके बाद 68 रन तक पहुंचते-पहुंचते मेजबान टीम ने 3 विकेट गंवा दिए. लेकिन यहां से कप्तान टेंबा बवूमा (110) और रासी वेन डेर ड्यूसन (129*) ने पारी को बखूबी संभाला और टीम को 300 के करीब ला खड़ा किया.

भारतीय टीम की बल्लेबाजी के सामने यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम ने धैर्य बनाए रखा और जैसे मजबूत स्थिति में पहुंच चुके शिखर और विराट को आउट किया तो वहां से मैच पर शिकंजा कंस कर अपनी टीम को जीत दिला दी.