India vs South Africa, 1st T20I: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में इतिहास रच दिया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 211 रन बनाए. दिल्ली के इस मैदान पर यह एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के ही नाम था.Also Read - रिषभ पंत बने टी20 फॉर्मेट के दूसरे सबसे 'युवा कप्तान'

बता दें कि साल 2017 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेट खोकर 202 रन बनाए थे. इससे पहले साल 2016 में इंग्लैंड के श्रीलंका के विरुद्ध यहां 171/4 का स्कोर खड़ा किया था. Also Read - IND vs SA- दिनेश कार्तिक से भी बड़ा कमबैक कर रहा साउथ अफ्रीका का यह खिलाड़ी, 1814 दिन बाद हुई वापसी

Highest T20I total at the Arun Jaitley Stadium ✅#TeamIndia‘s highest T20I total against South Africa ✅

Well done! 👏 👏

