South Africa vs India, 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क (SuperSport Park, Centurion) में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 305 रन का टारगेट दिया. मुकाबले के चौथे दिन भारत अपनी दूसरी पारी में 174 रन पर सिमट गया, जहां से मेजबान टीम को करीब 5 सेशन में जीत के लिए विशाल लक्ष्य मिला है.Also Read - Live Cricket Score, IND vs SA 1st Test, Day-4: मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी, यहां जानिए लाइव स्कोर

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 327 रन बनाए. टीम को केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने शानदार शुरुआत दिलाई. सलामी जोड़ी ने 117 रन की साझेदारी की. मयंक अग्रवाल 60 रन बनाकर आउट हुए. ठीक अगली गेंद पर लुंगी नगिडी ने चेतेश्वर पुजारा को भी आउट कर दिया. Also Read - INDvsSA 1st Test Day-4: ऑलआउट हो जाएगा भारत, Aakash Chopra बोले- बेहद रोमांचक होगा आज का दिन

यहां से केएल राहुल ने 123 रन बनाए, जबकि अजिंक्य रहाणे ने 48 और कप्तान विराट कोहली ने 35 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से लुंगी नगिडी ने 6, जबकि कगीसो रबाडा ने 3 शिकार किए. Also Read - Centurion Weather Forecast IND vs SA, 1st Test, Day-4: आज फिर बारिश दे सकती है दस्‍तक, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल ?

इसके जवाब में साउथ अफ्रीका अपनी पहली पारी में महज 197 रन पर सिमट गई. यहां से भारत को 130 रन की बढ़त मिली. मेजबान टीम की तरफ से टेंबा बावुमा ने 52, जबकि क्विंटन डी कॉक ने 34 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से मोहम्मद शमी को सर्वाधिक 5 विकेट हाथ लगे.

