India vs South Africa, My Dream11 Team Prediction: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच शुक्रवार को दूसरा वनडे मैच एक बार फिर पार्ल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा. इससे पहले बुधवार को भी पहला वनडे मैच इसी मैदान पर खेला गया था. टेस्ट सीरीज में हार के बाद वनडे सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी टीम दूसरे मैच में बाउंस बैक की कोशिश करेगी. भारत की ओर से शिखर धवन (Shikhar Dhawan) और पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने रन बनाकर अपनी फॉर्म के संकेत दे दिए हैं. लेकिन टीम का मिडल ऑर्डर बुरी तरह ध्वस्त हो गया और इससे पहले टीम की बॉलिंग ने उसे निराश किया. भारत की स्पिन जोड़ी पहले वनडे में कोई कमाल नहीं कर पाई.Also Read - IND vs SA 2nd ODI Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें भारत-साउथ अफ्रीका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की गैर-मौजूदगी में कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) को भी अपने बल्ले का कमाल दिखाना होगा. इसके अलावा वह नई-नई कप्तानी कर रहे हैं तो फिलहाल फील्डिंग में भी उनकी कई गलतियां उजागर हो रही हैं. ऐसे में राहुल दूसरे वनडे मैच में इससे पार पाना चाहेंगे. दूसरी ओर अफ्रीकी टीम को अपने टॉप ऑर्डर से रनों की उम्मीद होगी. इसके अलावा कप्तान टेंबा बवूमा और रासी वेन डेर ड्यूसन के शतकों से राहत में होगी. ऐसे में दूसरे वनडे को लेकर आप फैंटेसी टीम बनाना चाह रहे हैं तो हमारी यह टीम आपके काम आ सकती है. Also Read - IND vs SA: Shikhar Dhawan ने दिए संकेत, ओपनिंग में उनका नाम पक्का, मिडल ऑर्डर में खेलेंगे KL Rahul

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team IND vs SA 1st ODI)

कप्‍तान: टेंबा बवूमा

उपकप्‍तान: शिखर धवन Also Read - IND vs SA, 1st ODI: ये था Rassie van der Dussen का प्लान, ऐसे जड़ा भारत के खिलाफ नाबाद शतक

ऐसे में अगर आप इस मैच की ड्रीम XI टीम तैयार करने की सोच रहे हैं तो हमारी यह टीम आपके काम आ सकती है.

IND vs SA Dream11 Fantasy Team:

विकेटकीपर: क्विंटन डीकॉक, रिषभ पंत

बल्लेबाज: विराट कोहली, शिखर धवन, रासी वेन डेर ड्यूसन, टेंबा बवूमा

ऑलराउंडर: शार्दुल ठाकुर, वेंकटेश अय्यर

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, लुंगी एनगिडी, युजवेंद्र चहल

भारत की ड्रीम इलेवन टीम (Team India Dream11 Team, IND vs SA 1st ODI)

केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान).

दक्षिण अफ्रीका की ड्रीम11 टीम (South Africa Dream11 Team, IND vs SA 1st ODI)

क्विंटन डीकॉक (WK), जानेमन मलान, एडिन मार्कराम, टेम्बा बवूमा (C), रस्सी वैन डेर ड्यूसन, डेविड मिलर, एंडिले फेहलुकवाओ, मार्को जेनसन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और तबरेज शम्सी.