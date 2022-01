India vs South Africa, 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने भारत (IND vs SA) के खिलाफ वनडे सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है. पार्ल में खेले गए दूसरे वनडे मैच में मेजबान टीम ने 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. शृंखला का पहला मैच साउथ अफ्रीका ने 31 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद टीम इंडिया के पास सीरीज में बने रहने का ये आखिरी मौका था, लेकिन उसने गंवा दिया. साउथ अफ्रीका की जीत में जानेमन मलान (Janneman Malan) का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने 108 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौके की मदद से 91 रन की पारी खेली. उन्होंने क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) के साथ पहले विकेट के लिए 22 ओवरों में 132 रन की साझेदारी भी की.Also Read - IND vs SA 3rd ODI Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच

मुकाबले के बाद मलान ने इस बात का खुलासा किया है कि वह किस तरह इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर सके. मलान ने क्विंटन डिकॉक की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी आक्रामक पारी के कारण बीच के ओवरों में उनके लिये काम आसान बन गया था.

जानेमन मलान ने बाद में संवाददाताओं से कहा, ''क्विंटन ने शुरू में मेरे लिए काम आसान किया. मैंने उन्हें अधिक से अधिक स्ट्राइक देने की कोशिश की क्योंकि मैं चाहता था कि वह हावी होकर खेलें. वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं और इसलिए उनके साथ बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है.''

मलान ने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की लंबी साझेदारियां निभाने की क्षमता ने उसकी जीत में अहम भूमिका निभायी. मलान ने कहा, ‘‘हमें खुशी थी पिछले मैच में हमारे दो बल्लेबाजों ने शतक लगाये. इस मैच में मैं और डिकॉक भी शतक जड़ सकते थे लेकिन हमें गर्व कि हमने अच्छी साझेदारी निभाई. हमने एक शतकीय और दो अर्धशतकीय साझेदारियां निभायी जिसका मतलब है कि बल्लेबाजों ने अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी की. अच्छी साझेदारियां बनने से सभी के लिये काम आसान हो गया था. यह अच्छा संकेत है.’’