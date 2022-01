IND vs SA 2nd ODI- Watch Funny Video of Run Out Miss by South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में दूसरा वनडे मैच खेल रही टीम इंडिया अपनी पारी के 15वें ओवर में मुश्किल में फंसी थी. इस दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने अपनी एक खराब कॉल पर टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं. केशव महाराज (Keshav Maharaj) के ओवर की यह आखिरी गेंद थी, जिस पर रिषभ पंत रन दौड़ने के लिए बाहर निकले और फिर वापस लौट आए. इस बीच केएल राहुल भी उनके पास पहुंच गए और दूसरे छोर पर रन आउट का साफ मौका बन गया. लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम ने यहां भारी चूक कर दी और केएल राहुल को जीवनदान दे दिया.Also Read - SA vs IND, 2nd ODI: वनडे फॉर्मेट में पहली बार स्पिनर के सामने 'शर्मसार' हुए Virat Kohli, नहीं खोल सके खाता

इससे पहले भारतीय टीम ने अभी जल्दी-जल्दी दो विकेट गंवाए थे. पारी के 12वें ओवर में (Shikhar Dhawan) शिखर धवन (29) और फिर अगले ही ओवर में (Virat Kohli) विराट कोहली (0) का विकेट गंवाया था. दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में थे और दोनों ने ही पिछले वनडे में ही हाफ सेंचुरी बनाई थी. लेकिन इस मैच में शिखर अच्छी शुरुआत मिलने के बाद अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, जबकि विराट आज खाता भी नहीं खोल पाए.

इस बीच केएल राहुल और रिषभ को यहां पारी संभालने के जिम्मेदारी निभानी थी. लेकिन पंत की यह गलती भारत को लगभग भारी पड़ चुकी थी. लेकिन उन्हें किस्मत का बखूबी साथ मिला. टेंबा बवूमा ने यहां रन आउट का मौका ताड़कर तुरंत नॉन स्ट्राइक ऐंड पर थ्रो किया.

केशव महाराज के हाथों के पास यह थ्रो था. लेकिन वह इसे पकड़ नहीं पाए. केएल राहुल यहां सारी उम्मीदें छोड़ बैठे थे और वह रिषभ की ओर गुस्से में देख रहे थे. लेकिन जब उन्हें केशव से गेंद छूटने का अहसास हुआ तो वह तेजी से दौड़कर वापस अपनी क्रीज की ओर गए.

इस बीच मिड ऑफ पर खड़े एंडिले फेहलुकवायो इस गेंद को एक ही बार में पकड़कर थ्रो नहीं कर पाए. और इतने में राहुल को यहां बचने का मौका मिल गया. जीवनदान मिलने के बाद कप्तान केएल राहुल रिषभ पंत को कुछ समझाते भी नजर आए.

यह इस पारी में उनका दूसरा जीवनदान है. इससे पहले उन्हें पारी के 5वें ओवर में लुंगी एनगिडी की गेंद पर गली में खड़े जानेमन मलान ने कैच छोड़कर दिया था. खबर लिखे जाने तक दोनों बल्लेबाज भारत की लड़खड़ाई पारी को सही ट्रैक पर लाते दिख रहे हैं.