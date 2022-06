भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ (India vs South Africa) टी20 सीरीज से छह महीने बाद अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है. पहला मुकाबला दिल्‍ली में हारने के बाद अब रिषभ पंत की कप्‍तानी वाली टीम को कटक में मेहमानों का सामना करना है. मैच से पहले हार्दिक ने छह महीने टीम से बाहर रहने के दौरान अपने मुश्किल वक्‍त पर प्रतिक्रिया दी. उन्‍होंने बताया कि कैसे इस दौरान उन्‍होंने कड़ी मेहनत और टाइट शेड्यूल से फॉर्म और फिटनेस प्राप्‍त की.Also Read - IND vs SA T20I Dream 11 Prediction, 2nd T20I Match: क्विंटन डी कॉक पर लगाए दांव, ऐसी चुनें ड्रीम 11

बीसीसीआई की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में हार्दिक ने कहा, “भारत के लिए खेलना हमेशा ही काफी स्‍पेशल होता है. इतने लंबे अंतराल के ब्रेक के बाद तरोताजा होकर आना. इसे लेकर मैं काफी उत्‍साहित हूं. मेरे लिए एक क्रिकेटर के तौर पर सबसे ज्‍यादा संतोष की बात यह है कि आईपीएल का हिस्‍सा बनने से पहले मैंने काफी लड़ाई लड़ी. फिर आईपीएल में इतने अच्‍छे नतीजे मिले.” Also Read - IND vs SA, 2nd T20I Live Streaming: सीरीज में बराबरी के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, यहां देखें स्ट्रीमिंग

