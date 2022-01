साउथ अफ्रीका की टीम के युवा तेज गेंदबाज मार्को जेनसेन (Marck Jansen) को टीम के (IND vs SA, 2nd Test) सीनियर गेंदबाज डेल स्‍टेन (Dale Styen) ने विशेष मैसेज दिया है. स्‍टेन का मानना है कि जेनसेन अभी बच्‍चे हैं और उनके पास अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट का ज्‍यादा अनुभव नहीं हैं. उन्‍होंने सलाह दी कि बुमराह के साथ मैदान पर नोकझोक में ना उलझें और केवल गेंदबाजी पर ही अपना फोकस करें. ये वाक्‍या भारत की बल्‍लेबाजी के दौरान सामने आया था। बुमराह बल्‍लेबाजी कर रहे थे जबकि जेनसेन गेंदबाजी पर थे. टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी के दौरान 266 रन बनाए और मेजबानों को जीत के लिए 240 रनों का लक्ष्‍य दिया.Also Read - IND vs SA, 2nd Test: साउथ अफ्रीका में अंपायरिंग कर रहा रत्नागिरी का बेटा Allahudein Palekar, देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा

डेल स्‍टेन ने जसप्रीत बुमराह और जेनसेन के बीच घटना को देखा और ट्विटर पर लिखा, "मार्को जेनसेन मैं कसम खाता हूं कि ये ज्‍यादा पुरानी बात नहीं है जब जसप्रीत बुमराह मिस्‍टर जेम्‍स एंडरसन को इसी तर्ज पर स्‍लेज कर रहे थे. इस तरह की स्‍लेजिंग झेलना सीखो बच्‍चे.

I swear I remember Bumrah doing the same thing to a Mr James Anderson not too long ago.

Learn to take it kid.

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) January 5, 2022