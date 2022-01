साउथ अफ्रीका की टीम (IND vs SA, 2nd Test) ने जोहान्‍सबर्ग के वांडर्स स्‍टेडियम में जारी टेस्‍ट मैच के तीसरे दिन दो विकेट खोकर 118 रन बना लिए हैं. साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए अब 122 रन की दरकार है. भारत को ये मुकाबला जीतना है तो मेजबान टीम के आठ विकेट चटकाने होंगे. मैच इस वक्‍त काफी रोमांचक होता नजर आ रहा है. अगर डीन एल्‍गर (Dean Elgar) की टीम इसी तर्ज पर बल्‍लेबाजी करती रही तो आसानी से मैच अपने नाम कर लेगी. वहीं, दूसरी ओर टीम इंडिया को जल्‍द से जल्‍द विकेट लेने होंगे. अन्‍यथा बात हाथ से निकल जाएगी.Also Read - IND vs SA, 2nd Test: 'नॉटआउट' थे Rassie van der Dussen, अंपायर के OUT देने पर Dinesh Karthik-Shaun Pollock में जमकर बहस

266 रन पर ऑलआउट हुई भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 240 रनों का लक्ष्‍य दिया. टीम इंडिया पहली पारी के आधार पर 27 रन से पिछड़ गई थी, जिसका फायदा मेजबानों को मिला. पहली पारी में सात विकेट हॉल लेने वाले शार्दुल ठाकुर ने ही दूसरी पारी के दौरान केएल राहुल एंड कंपनी को पहली सफलता दिलाई. 38 गेंद पर 31 रन बनाकर वनडे के अंदाज में खेल रहे एडेन मार्करम को ठाकुर ने एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया. 47 रन पर पहला विकेट खोने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम स्‍कोर को 93 तक लेकर पहुंची. 28 रन बनाकर खेले रहे तीसरे नंबर के बल्‍लेबाज कीगन पीटरसन को रविचंद्रन अश्विन ने एलबीडब्‍ल्‍यू कर दूसरी सफता दिलाई. दिन का खेल खत्‍म्‍ होने तक सलामी बल्‍लेबाज डीन एल्‍गर 46 और रासी वान डेर डूसन 11 रन बनाकर खेल रहे हैं.

टीम इंडिया ने बुधवार को अपनी दूसरी पारी के दौरान 266 रन बनाए. सर्वाधिक रन पूर्व उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे के बल्‍ले से आए जिन्‍होंने 58 रन की पारी खेली. इसके अलावा सीनियर बल्‍लेबाज चेतेश्‍वर पुजारा ने भी 53 रन बनाए. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 111 रनों की साझेदारी बनी. इसके अलावा एक साल बाद भारतीय प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा बने हनुमा विहारी ने भी टीम के लिए नाबाद 40 रन बनाए. गेंदबाजी में सात विके हॉल अपने नाम करने वाले शार्दुल ठाकुर ने बल्‍लेबाजी के दौरान 24 गेंदों पर 28 रन ठोक दिए.