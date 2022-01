वांडर्स टेस्‍ट के तीसरे दिन मैदान पर कार्यवाहक उपकप्‍तान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और साउथ अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज मार्को जेनसेन (Marco Jansen) के बीच तनातनी देखने को मिली. एक के बाद एक गेंद को शरीर पर झेलने के बाद बुमराह का बिफर गए और फिर जेनसेन के साथ उनकी तकरार देखने को मिली. यह पूरा नजारा 54वें ओवर में देखने को मिला. सभी छह गेंद बुमराह ने खेली. खासबात ये है कि ओवर की सभी गेंदों पर बुमराह ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया. गेंद या तो बल्‍ले को छूने से चूक गई. अन्‍यथा वो उनके शरीर पर जाकर लगी. चौथी गेंद जब बुमराह के शरीर पर लगी तो मार्को जेनसेन उन्‍हें घूरने लगी. बुमराह ने भी उन्‍हें घूरना शुरू कर दिया. इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगे.Also Read - Tamil Nadu में कल से नाइट कर्फ्यू, संडे को फुल लॉकडाउन समेत कई प्रतिबंध, जानें Details Guidelines

South Africa Know That We Almost Lost The Series 🏏 But “g*nd Fate toH Fate Par Nawabi Na Ghate”#SAvIND #LordShardul #bumrah #Shardulthakur #JaspritBumrah #LordShardulThakur #Cricket pic.twitter.com/pntwJhixnY

— Prateek (@cricket_buddy1) January 5, 2022