South Africa vs India, 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium, Johannesburg) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके तीसरे दिन टीम इंडिया ने मेजबान देश को जीत के लिए 240 रन का टारगेट दिया है. भारत ने पहले टेस्ट को 113 रन से जीतकर तीन मुकाबलों की शृंखला में 1-0 से लीड बना रखी है. ऐसे में मेहमान टीम के पास सीरीज पर कब्जा जमाने का शानदार मौका है.Also Read - IND vs SA, 2nd Test: साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी पर भड़के Rishabh Pant ने खोया आपा, कुछ देर बाद OUT

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पहली पारी में महज 202 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए कप्तान केएल राहुल ने 50 रन बनाए, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 46 रन की पारी खेली. इसके जवाब में विपक्षी टीम ने कीगन पीटरसन (62) और टेंबा बावुमा (51) की पारियों की बदौलत 229 रन बनाए. . भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने 61 रन देकर 7 शिकार किए. साउथ अफ्रीका को पहली पारी के आधार पर 27 रन की लीड हासिल हुई. Also Read - बुमराह-जेनसेन के बीच हुई तीखी बहस, मैदान पर दिखी तनातनी, बीच-बचाव से सुलटा मामला, Watch Video

वांडरर्स के इतिहास को देखें, तो यहां चौथी पारी में 240 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने ही जीत दर्ज की है. इस मैदान पर साउथ अफ्रीका ने चौथी पारी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 217 रन का सबसे सफल टारगेट हासिल किया था. Also Read - IND vs SA: तीसरे टेस्ट से पहले भारत के लिए आईं 3-3 गुड न्यूज, साउथ अफ्रीका पर क्लीन स्वीप का खतरा

वांडरर्स में सबसे सफल लक्ष्य का पीछा (चौथी पारी)

310 ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका 2011/12

292 ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका 2005/06

217 साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड 2005/06

भारत के खिलाफ चौथी पारी में सिर्फ दो ही टीमें 240 या उससे अधिक रनों का पीछा करते हुए टेस्ट मैच में जीत हासिल कर सकी है. इन टीमों में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का नाम शामिल है.

चौथी पारी में टीम इंडिया के खिलाफ 240 या उससे अधिक रनों के लक्ष्य का सफल पीछा:

339 ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 1977/78 (2 विकेट से जीत)

276 वेस्टइंडीज, दिल्ली 1987/88 (5 विकेट से जीत)