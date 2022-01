IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका की टीम ने गुरुवार को वांडर्स के मैदान (The Wanderers Stadium, Johannesburg) में इतिहास रच दिया. भारत के खिलाफ मैच में मेजबानों से सात विकेट से जीत दर्ज की. पहला पहला मौका है जब अफ्रीकी टीम ने वांडर्स के मैदान पर चौथी पारी में इतने पड़े लक्ष्‍य का पीछा किया है. अबतक ऑस्‍ट्रेलिया ही ऐसी टीम थी जिसने इस मैदान पर 240 या इससे अधिक रन के लक्ष्‍य का पीछा सफलतापूवर्क किया था. इस खास क्‍लब में मेजबान देश भी शामिल हो गया है. भारत के लिए भी टेस्‍ट क्रिकेट में लक्ष्‍य का बचाव करने के दौरान तीसरे सबसे बड़ी हार है.Also Read - IND vs SA, 2nd Test: Wanderers Stadium में भारत की बादशाहत खत्म, क्रिकेट इतिहास में झेलनी पड़ी पहली हार

साउथ अफ्रीका ने रच दिया इतिहास

अपने ही देश में अफ्रीकी टीम के लिए चौथी पारी में इस मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज न्‍यूजीलैंड के खिलाफ रहा है, जो इस टीम ने साल 2005-06 में किया था. साउथ अफ्रीका ने न्‍यूजीलैंड को मात देते हुए चौथी पारी में 217 रन बनाए थे. इससे पहले साल ऑस्‍ट्रेलिया मेजबानों को वांडर्स में 339 और 276 रनों का पीछा कर चौथी पारी में मैच जीत चुका है.

वांडरर्स में सबसे सफल लक्ष्य का पीछा (चौथी पारी)

310 ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका 2011/12

292 ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका 2005/06

240 साउथ अफ्रीका बनाम भारत 2021-22

217 साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड 2005/06

भारत के लिए शर्मनाक स्थिति

भारत के लिहाज से देखें तो यह तीसरा मौका है जब किसी टीम ने हमें चौथी पारी में 240 या इससे अधिक रन के लक्ष्‍य का पीछा करके हराया है. 1977-78 में पर्थ के मैदान पर ऑस्‍ट्रेलिया ने भारत को 339 रन का पीछा कर हराया था जबकि विंडीज चौथी पारी में साल 1987-88 में दिल्‍ली में खेले गए मैच में 276 रन बनाकर हरा चुकी है.

चौथी पारी में टीम इंडिया के खिलाफ 240 या उससे अधिक रनों के लक्ष्य का सफल पीछा

339 ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 1977/78 (2 विकेट से जीत)

276 वेस्टइंडीज, दिल्ली 1987/88 (5 विकेट से जीत)

240 साउथ अफ्रीका, जोहान्‍सबर्ग, 2021-22 7 (विकेट से जीत)