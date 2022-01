भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli daughter Vamika first look) की बेटी वमिका की पहली झलग रविवार को सामने आ गई. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान वमिका की तस्‍वीर कैमरे में कैद हो ही गई. एक साल तक विराट और उनकी पत्‍नी अनुष्‍का बेटी की तस्‍वीर को मीडिया के कैमरे से बचा पाने में सफल रहे थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका. वमिका के बेहद क्‍यूट तस्‍वीर इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. फोटो में वमिका को मां अनुष्‍का शर्मा की गोद में देखा जा सता है.Also Read - Live Score Updates IND vs SA 3rd ODI: भारत को बैक टू बैक दो ओवर में मिले विकेट, बुमराह-चहल ने कराई वापसी