IND vs SA Cape Town Test Day 1 Match Report And Highlights: साउथ अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से केपाउन टेस्ट में उतरी टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 223 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) 79 रन बनाकर आउट हुए लेकिन उन्हें (Cheteshwar Pujara) चेतेश्वर पुजारा (43) के अलावा किसी और बल्लेबाज का भरपूर साथ नहीं मिल पाया. हालांकि दिन की समाप्ति तक जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अफ्रीकी कप्तान (Dean Elgar) डीन एल्गर (3) को आउट कर भारत के खाते में पहली सफलता डाल दी है. लेकिन मैच के दूसरे दिन टीम की वापसी कराने का भारतीय गेंदबाजों पर रहेगा. साउथ अफ्रीका ने स्टंप तक 1 विकेट गंवाकर 17 रन बना लिए हैं.

इससे पहले विराट कोहली ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. (KL Rahul) केएल राहुल (12) और (Mayank Agarwal) मयंक अग्रवाल (15) की जोड़ी सस्ते में सिमट गई. इसके बाद कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने तीसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़कर भारत का स्कोर 100 के करीब पहुंचा दिया.

पुजारा को यहां मार्को जेनसेन ने बेहतरीन गेंद पर विकेटकीपर वेरियेन के हाथों आउट कराया. जेनसेन इस बार पुजारा खे खिलाफ राउंड द विकेट आकर गेंद अंदर लाए. कोण बनाती हुई यह गेंद पुजारा के बल्ले का बाहरी किनारा चूमती हुई विकेटकीपर के हाथों में चली गई.

कोहली ने तेज गेंदबाजों विशेषकर कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) की तेज तर्रार गेंदों का डटकर सामना किया. पर इसी गेंदबाज ने उनकी 201 गेंद में 12 चौकों और एक छक्के की अर्धशतकीय पारी का अंत किया.

पुजारा ने 77 गेंद की पारी में 7 चौके लगाए. पीठ की चोट के कारण दूसरे टेस्ट में नहीं खेलने वाले कोहली शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी के अगुआ रबाडा ने उनकी इस उम्मीद को पूरा नहीं होने दिया.

अपना 50वां टेस्ट खेल रहे रबाडा ने 73 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि मार्को जेनसन ने 55 रन देकर तीन विकेट झटके. भारतीय टीम ने अंतिम सत्र में 6 विकेट गंवाए और 82 रन जोड़े.

(इनपुट: भाषा)