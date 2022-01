साउथ अफ्रीका के खिलाफ (India vs South Africa Test) केपटाउन टेस्‍ट के पहले दिन चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) अर्धशतक से चूक गए. वो 43 रन बनाकर आउट हुए. भारत ने पहली पारी में 223 रन नाए. पुजारा को लगता है कि टीम इंडिया अगर 30-40 रन और बनाती तो टीम के लिए अच्‍छा होता. पुजारा को हालांकि विश्‍वास है कि भारतीय (IND vs SA Test) गेंदबाज मैच में टीम की वापसी कराएंगे. दूसरे दिन की शुरुआत से पहले प्रसारकों के साथ बात करते हुए पुजारा ने कहा, “हमें निश्चित रूप से 30-40 रन और बनाने चाहिए थे, लेकिन हमें अपनी गेंदबाजी पर भरोसा है. अगर हम सही से गेंदबाजी करते हैं तो हम उन्हें रोक सकते हैं. मुझे लगता है कि इस पिच पर 275 का स्कोर अच्छा रहता.”Also Read - IND vs SA, 3rd Test Match Day 2 Live Score: साउथ अफ्रीका को चौथा झटका, यहां जानिए लाइव स्कोर

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पिच से गेंदबाजों को काफी फायदा होगा. "यह गेंद वाली पिच है. यह गेंदबाजों के लिए पर्याप्त है लेकिन अगर बल्लेबाज पिच में सेट हो जाता है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है."

33 वर्षीय खिलाड़ी ने यह कहते हुए बताया कि वह एक अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में सक्षम नहीं होने से निराश हैं. पुजारा ने पहली पारी में 43 रन बनाए थे और पहले दिन कोहली के 79 रनों के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे.

सीरीज इस वक्‍त 1-1 से बराबरी पर है. भारत ने आज तक मेजबानो को उन्‍हीं के घर पर टेस्‍ट सीरीज में मात नहीं दी है. अगर केपटाउन में विराट कोहली की टीम जीत दर्ज करती है तो वो इतिहास रच देगी.