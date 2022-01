India vs South Africa, 3rd Test: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में टेस्ट सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने बढ़त बना ली है. साउथ अफ्रीका की पहली पारी 210 रन पर सिमट गई. इस इनिंग के दौरान भारतीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने इतनी भारी चूक हो गई, जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की थी. इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - IND vs SA, 3rd Test: Virat Kohli ने जड़ा 'अनूठा शतक', दिग्गजों की फेहरिस्त में शुमार

साउथ अफ्रीका की पहली पारी का 50वां ओवर शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) फेंक रहे थे. पांचवें गेंद पर टेंबा बावुमा (Temba Bavuma) अपने बल्ले का किनारा दे बैठे. बॉल सीधे चेतेश्वर पुजारा की ओर गई और हाथ लगने के बावजूद पुजारा ने कैच टपका दिया.

भारत ने यहां सिर्फ विकेट का मौका ही नहीं गंवाया, बल्कि बॉल विकेटकीपर के पीछे रखे हेल्मेट से भी टकरा गई, जिसके वजह से भारत को पेनल्टी के रूप में 5 रन भी देने पड़ गए.

बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने पहली पारी में कप्तान विराट कोहली के दम पर 223 रन बनाए. कोहली ने टीम के खाते में 79 रन जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से कगिसो रबाडा ने सर्वाधिक 4 शिकार किए, जबकि मार्को जेनसन को 3 विकेट हाथ लगे.

A five-wicket haul for Jasprit Bumrah and South Africa’s innings is wrapped up for 210 👏🏻

India lead by a slender 13 runs.

Watch #SAvIND live on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions)#WTC23 | https://t.co/Wbb1FE1P6t pic.twitter.com/cmqKWckoIX

