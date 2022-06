India vs South Africa, 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच राजकोट में टी20 सीरीज का चौथा मैच खेला गया, जिसमें दमदार जीत दर्ज कर टीम इंडिया ने सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ला दिया है. अब 19 जून को दोनों टीमें बेंगलुरु में शृंखला का निर्णायक मैच खेलेंगी.Also Read - टी20I डेब्यू के 16 साल बाद दिनेश कार्तिक ने जड़ा पहला अर्धशतक, फैंस ने कहा- अब विश्व कप की टिकट पक्की

इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 82 रन से सीज दर्ज की. यह साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टीम इंडिया की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले उसने विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से शिकस्त दी थी.

82 रन: राजकोट (2022)

48 रन: विशाखापत्तनम (2022)

37 रन: डरबन (2007)

साउथ अफ्रीकी टीम 16.5 ओवर में महज 87 रन पर सिमट गई. यह टी20 फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका का सबसे न्यूनतम स्कोर है. इससे पहले साल 2020 में यह टीम जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रन पर सिमट गई थी.

India level the series 💪

A brilliant performance from the hosts as they register a comprehensive win in the fourth T20I! #INDvSA pic.twitter.com/eZFSajuLvU

— ICC (@ICC) June 17, 2022