India vs South Africa, 4th T20I: भारत ने साउथ अफ्रीका को चौथे टी20 मैच में 82 रन से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की शृंखला में 2-2 से बराबरी कर ली है. भारत की जीत मे दिनेश कार्तिक का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने 55 रन की पारी खेली. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में कार्तिक की पहली फिफ्टी रही.Also Read - रिषभ पंत का ऑफ स्टंप पर आउट होना अच्छा संकेत नहीं : सुनील गावस्कर

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) की तारीफ की है. पंड्या ने कहा कि कार्तिक का टीम से बाहर होने के बाद इस तरह से शानदार वापसी करना टीम के भीतर और बाहर कइयों के लिये प्रेरणास्रोत है. कार्तिक ने पहले टी20 अर्धशतक से भारत ने चौथे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 82 रन से हराकर श्रृंखला 2 . 2 से बराबर की. Also Read - लगातार तीन मैचों में फ्लॉप, फिर 18 रन देकर झटके 4 विकेट, Avesh Khan ने इसे दिया श्रेय

कार्तिक से बातचीत के दौरान हार्दिक ने अतीत में उनके साथ हुई चर्चा का जिक्र किया. उनकी बातचीत का यह वीडियो बीसीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. हार्दिक ने कहा, ‘‘मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने कइयों को उनके जीवन में नयी प्रेरणा दी है. मुझे याद है कि जब आप टीम से बाहर थे और आपसे मेरी बात हुई थी. कई लोगों ने आपका बोरिया बिस्तर बांध दिया था.’’ Also Read - राजकोट में अर्धशतक जड़ने के बाद बोले दिनेश कार्तिक- मेरा लक्ष्य भारत के लिए विश्व कप खेलना है

