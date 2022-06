India vs South Africa, 1st T20I: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 9 जून से हो चुकी है. इस शृंखला पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है. पहले ही टी20 मैच से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एडेन मार्करम (Aiden Markram) को बाहर बैठना पड़ा है. मार्करम कोरोना की चपेट में आ गए है, जिसके चलते वह दिल्ली में खेले जा रहे मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहे.Also Read - भारत एफडीआई के मामले में विश्व की शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल: यूएन

टॉस के वक्त साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने जब इस बात का खुलासा किया, तो फैंस चौंक पड़े. उनके स्थान पर ट्रिस्टन स्टब्स को प्लेइंग इलेवन में रखा गया है. बावुमा ने यहां टॉस के दौरान कहा, ‘‘एडेन चयन के लिए उपलब्ध नहीं था क्योंकि वह कोविड-19 पॉजिटिव आया है जिससे (ट्रिस्टन) स्टब्स उनकी जगह उतरेंगे जो पदार्पण करेंगे.’’ Also Read - IND vs SA- दिनेश कार्तिक से भी बड़ा कमबैक कर रहा साउथ अफ्रीका का यह खिलाड़ी, 1814 दिन बाद हुई वापसी

एडेन मार्करम हाल में समाप्त हुई इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा थे. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस के समय खुलासा किया कि वह कोविड-19 पॉजिटिव आने के कारण पांच मैचों की श्रृंखला के शुरूआती मैच में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. Also Read - 3 साल बाद टीम इंडिया में Dinesh Karthik की वापसी, आईपीएल में दिखाया था दमखम

South Africa have won the toss and elect to bowl first against #TeamIndia

