वेस्‍टइंडीज के खिलाफ (India vs West Indies) वनडे सीरीज के दौरान मैदान पर जाकर मुकाबले देखने से महरूम फैन्‍स को बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) से अच्‍छी खबर मिली. इडन गार्डन्‍स (IND vs WI) में फैन्‍स की मौजूदगी में ही तीनों टीमों मैचों का आयोजन किया जाएगा. बंगाल सरकार ने 75 फैन्‍स को स्‍टेडियम में जाकर मैच देखने की अनुमति दे दी है. तीन मैचों की टी20 सीरीज 16 फरवरी से शुरू होगी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की मौजूदगी में भारत की टीम मैदान में उतरेगी. कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) वेस्‍टइंडीज की मेजबानी करेंगे. इससे पहले दोनों टीमों के बीच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी.Also Read - IND vs WI: स्‍टेडियम में दर्शकों के बिना ही होगी वनडे सीरीज, फैन्‍स हुए निराश

बंगाल राज्य सरकार की तरफ से कहा गया, “सभी इंडोर और आउटडोर खेल गतिविधियों को आयोजन स्थल की 75 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी. जबकि, कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद, राज्य कार्यकारी समिति पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मौजूदा प्रतिबंधों को जारी रखने और आवश्यकतानुसार श्रेणीबद्ध छूट की अनुमति देने की सिफारिश की.” Also Read - बतौर कप्तान फिट रहना होगा रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी: अजीत अगरकर

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग स्‍टेडियमों में टी20 और वनडे सीरीज के मैच होने थे लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए वनडे सीरीज अहमदाबाद और टी20 सीरीज कोलकाता में कराने का निर्णय लिया गया. Also Read - हार्दिक पांड्या का विकल्प ढूंढना बंद करे टीम इंडिया, घरेलू स्तर पर तैयार करें खिलाड़ी: गंभीर

विंडीज की टीम ने हाल ही में इंग्‍लैंड पर पांच मैचों की वनडे सीरीज में 3-2 से जीत दर्ज की है. ऐसे में कीरोन पोलार्ड एंड कंपनी के हौंसले बुलंद हैं. यह पहला मौका होगा जब कप्‍तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली भारतीय टीम में रोहित शर्मा के नेतृत्‍व में खेले जाएंगे. ईडन गार्डन्स ने नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 प्रतिशत क्षमता के साथ तीसरे टी20 की भी मेजबानी की थी.