IND vs SA- Cheteshwar Pujara Out For 0 9th Time in His Career at Number 3: खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय टेस्ट टीम के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को सेंचुरियन का सहारा भी नहीं मिल पाया है. साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में टीम इंडिया बॉक्सिंग डे टेस्ट खेल रही है. रविवार से शुरू हुए इस टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी के उतरे पुजारा यहां गोल्डन डक पर आउट हो गए. इस 0 की बदौलत उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया. नंबर 3 पर खेलते हुए पुजारा का यह नौंवा 0 था, इसके चलते अब इस पॉजिशन पर भारत के लिए सर्वाधिक बार आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर (8 बार) को पीछे छोड़ दिया.

पुजारा के लिए सेंचुरियन के मैदान पर गोल्डन डक की कहानी यहीं पूरी नहीं होती. साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) इस मैदान पर पुजारा के खिलाफ कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहे हैं. यह दूसरी बार है, जब लुंगी एनगिडी के चलते इस मैदान पर पुजारा को गोल्डन डक का शिकार बनना पड़ा. इससे पहले साल 2017-18 में जब भारतीय टीम इस मैदान पर टेस्ट मैच खेल रही थी, तब लुंगी ने ही उन्हें अपने सीधे थ्रो पर रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया था.

इस बार पुजारा बैटिंग पर उतरे तो उनके खिलाफ लुंगी ही बॉलिंग पर थे और उन्होंने इस बार पहली ही गेंद पर शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर के हाथों उन्हें लपकवाकर पवेलियन की राह दिखाई. टेस्ट क्रिकेट में यह कुल उनका 11वां 0 है, लेकिन नंबर 3 पर 9वीं दफा वह अपना खाता खोले बगैर आउट हुए हैं. पुजारा और वेंगसरकर के अलावा टीम इंडिया के मौजूदा कोच और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ भी इस पॉजिशन पर 7 दफा आउट हुए हैं.

इस टेस्ट मैच की अगर बात करें तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है. ओपनिंग बल्लेबाज (KL Rahul) केएल राहुल (122*) (Ajinkya Rahane) अजिंक्य रहाणे (40*) के साथ नाबाद पवेलियनल लौटे हैं. भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट गंवाकर 272 रन बना लिए हैं. दिन के तीनों विकेट लुंगी एनगिडी ने अपने नाम किए हैं. भारतीय टीम सोमवार को मैच के दूसरे दिन यहां से बड़े स्कोर की ओर टकटकी लगाकर देख रही होगी.