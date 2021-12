बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) में पहले दिन के बेहतरीन खेल के बाद टीम इंडिया को दूसरे दिन अपना जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला. सेंचुरियन में दूसरे दिन यानी सोमवार को शुरुआत से ही यहां रुक-रुक कर तेज बारिश और तूफान के कारण एक भी गेंद का खेल खेले दिन का खेल रद्द करना पड़ा. अंपायरों ने स्थानीय समयानुसार एक बजकर 55 मिनट पर दिन का खेल समाप्त करने की घोषणा की. अब मंगलवार को खेल आधा घंटा पहले शुरू होगा.Also Read - सलमान खान अपने बर्थडे पर दे रहे हैं एक के बाद एक खुशखबरी, जानें क्या-क्या बताया?

वैसे अंपायरों ने दिन का खेल खत्म करने की घोषणा काफी पहले कर दी. अमूमन अंपायर चायकाल के बाद अगर कुछ ओवर का खेल संभव होता है तो वह इंतजार करना पसंद करते हैं. लेकिन सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में पानी इतना ज्यादा जमा हो चुका है, जिसे निकालने में समय लगेगा. इसके चलते अंपायरों ने दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया.

Unfortunately, due to the large volume of rain today at Centurion, play has been called off for the day. #SAvIND pic.twitter.com/NQ5Jbc8MlJ

— BCCI (@BCCI) December 27, 2021