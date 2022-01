साउथ अफ्रीका के केपटाउन में जारी तीसरे और निर्णायक टेस्ट (IND vs SA Cape Town Test) में भारतीय टीम यहां इतिहास रचने से दूर होती जा रही है. मैच के तीसरे दिन उसके पास यहां सुनहरा मौका था लेकिन उसकी खराब बल्लेबाजी ने उसके सपनों को भी चकनाचूर सा कर दिया है. भारतीय टीम रिषभ पंत (Rishabh Pant) के बेहतरीन शतक के बावजूद यहां सिर्फ 198 रन ही जोड़ पाई और अफ्रीकी टीम के सामने सिर्फ 212 रन का लक्ष्य रखा. दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 2 विकेट गंवाकर 101 रन जोड़ लिए हैं और अब वह जीत से 111 रन दूर है, जबकि उसके 8 विकेट शेष हैं.Also Read - IND vs SA: Dean Elgar के खिलाफ DRS ने दिया धोखा, नाराज Virat Kohli ने कैमरा टीम पर निकाली भड़ास, देखें VIDEO

भारत अब चौथे दिन सुबह के सत्र में तेजी से विकेट निकालकर हावी होने की कोशिश करेगा लेकिन उसके सामने इनफॉर्म बल्लेबाज कीगन पीटरसन (Keegan Petersen) सबसे बड़ी बाधा होगी, जिन्होंने क्रीज पर पांव जमाने के बाद प्रवाहमय बल्लेबाजी की. वह अभी 48 रन पर खेल रहे हैं. उन्होंने एल्गर (30) के साथ दूसरे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी की. हालांकि दिन की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने कप्तान डीन एल्गर को आउट कर उसे थोड़ा सा बैकफुट पर धकेलने का काम जरूर किया है. Also Read - IND vs SA, 3rd Test: Rishabh Pant की बराबरी भी नहीं कर सकी पूरी टीम, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

